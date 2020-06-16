В Респираторном госпитале СибГМУ осталась всего одна свободная койка

Сегодня исполнился ровно месяц с начала работы Респираторного госпиталя СибГМу: 16 мая он принял своих первых пациентов. Напомним, госпиталь, рассчитанный на 90 коек, изначально создавался в качестве резервного стационара для жителей региона, заболевших коронавирусом, но в середине мая, по мере выявления в Томской области все новых случаев инфекции, «резерву» пришлось вступить в бой. В настоящее время из имеющихся койко-мест осталось лишь одно незанятое.

- Месяц отработали. Сегодня на 90 койках - 89 пациентов. Из них 86 с пневмонией. В реанимации - 4 человека, - рассказала в своем телеграм-канале Ольга Кобякова, ректор медуниверситета.

Она также отметила, что все пациенты, прошедшие за минувший месяц через отделение реанимации, это люди с выраженной сопутствующей патологией.

- Тяжесть их состояния обусловлена именно другими заболеваниями, а не собственно коронавирусной инфекцией. Например, сейчас на ИВЛ находится пациент с «букетом» в виде ИБС (прим.ред.-ишемической болезни сердца), гипертонической болезни, с сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, хроническим гепатитом и протезом аортального клапана. Прогноз у него, конечно, серьёзный. Боремся за жизнь, - поделилась Ольга Кобякова.

К счастью, таких тяжелых больных – единицы. Пятую часть пациентов, по словам ректора, уже вполне можно было бы выписать, поскольку их состояние здоровья больше не внушает опасений. Но есть проблема…

- Они продолжают выделять вирус. В социум и в семьи им возвращаться пока нельзя. Нужно два отрицательных результата анализа на COVID-19. Таких пациентов около 20% в структуре госпитализированных. Люди устают в больнице и хотят домой. Сейчас думаем, что с этим делать, - говорит ректор СибГМУ. Возможно, региональный оперштаб предложит свои варианты разрешения данной ситуации.

Ректор медуниверситета регулярно публикует хроники о работе стационара.Фото: из открытых источников

В целом, как отмечает Кобякова, жизнь Респираторного госпиталя вошла в нормальное русло, коллектив стационара сложился и сработался.

Ранее мы сообщали, что врачи и остальной персонал учреждения получили свои первые зарплаты со всеми полагающимися надбавками. За период с 16 по 31 мая при работе на одну ставку врач – терапевт получил "на руки" более 150 тыс. рублей, анестезиолог–реаниматолог свыше 163 тыс. рублей. Медицинские сестры получили почти 100 тысяч, уборщики порядка 33 тысяч рублей.