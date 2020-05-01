Сергей Жвачкин: "Пропуска с QR-кодами – избыточная мера, унижающая достоинство людей"

Цифровые пропуска действуют в Москве и Московской области с 15 апреля. Минкомсвязи сообщало, что этот опыт начнут применять у себя и другие регионы: в конце апреля заявки на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков подал 21 субъект России. Однако, не все главы регионов считают это оправданным. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин накануне майских праздников заявил, что пропусков с QR-кодами в регионе не будет.

- Мы изучили ситуацию и негативную практику использования таких пропусков в других регионах. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей и верю, что мы стойко выдержим режим самоизоляции до конца, - обратился он к томичам в своем обращении.

Тем не менее, в Томской области действует система контроля за передвижениями жителей. Например, с 30 апреля в регионе введена единая форма справки для работников (она заменила справку в свободной форме), которая содержи базовую информацию о предприятии, включая адрес, а также данные о фактическом месте проживания сотрудника. Ее можно немедленно проверить.

Жителям региона, которые в данный момент не работают, разрешается выходить из дома только для того, чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, вынести мусор или погулять с собакой не дальше, чем в 200 метрах от места жительства. С собой рекомендуется иметь паспорт.

Напомним, что на 1 мая в Томской области зарегистрировано 97 случаев заболевания коронавирусом: 64 на лечении, 24 выздоровели, один умер.