Коронавирус в Томске, последние новости на 1 мая 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 89

30 Апр 2020 2020-04-30T21:00:02+03:00

С учетом вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай, в Томской области 91 случай заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 1 мая 2020 года

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На сегодня, 1 мая, в Томской области зафиксировано 89 случаев COVID-19. Из них два – вчера. Новые заболевшие госпитализированы в стационары: один пациент с признаками ОРВИ проходит лечение в инфекционном отделении больницы № 3, второй – с пневмонией в респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска.

У двух человек контрольные смывы подтвердили выздоровление.

Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. Он же прокомментировал первый случай в регионе смерти заболевшего коронавирусом.

- Пациент не работал, входил в группу риска по возрасту, имел тяжелые сопутствующие заболевания. На этом фоне COVID-19 у него развилась тяжелая форма пневмонии, в течение девяти дней он находился на искусственной вентиляции легких. Сегодня утром заболевший умер, причиной смерти стала полиорганная недостаточность, - сообщил Иван Деев.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 63 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные. За время работы обсерватора два человека были госпитализированы в инфекционные стационары с различными заболеваниями, в результате обследования в стационарах COVID-19 у них подтвержден не был.

За сутки взято на исследование 1 342 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 17 676 исследований.

В Томской области зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом: 67 на лечении, 21 выздоровел, один умер.

ИСТОЧНИК KP.RU