2020-03-30T11:36:28+03:00
Звезды

Герои мультфильмов одели маски

Томский художник призывает к ответственному отношению к здоровью
Елена Реутова
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Герои мультфильмов - за ответственное отношение к здоровьюГерои мультфильмов - за ответственное отношение к здоровьюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Томский художник Евгений Швенк приобрел популярность благодаря серии работ под названием «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове». Сегодня некоторые популярные герои появились на его странице в сети «Инстаграм» в масках. Среди прочих облачились в этот актуальный аксессуар принцесса из «Бременских музыкантов» и мама Дяди Федора из «Простоквашино».

- Маска особо не спасает от заражения, но она не дает больному человеку распространять инфекцию, - пишет Евгений. - По данным ВОЗ только у 6% проявляются симптомы, а остальные 94% потенциальные разносчики вируса. Вывод один: сиди дома, гладь кота.

Маска - один из аксессуаров, который помогает защититься от инфекции Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Маска - один из аксессуаров, который помогает защититься от инфекцииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В маске - безопаснее Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В маске - безопаснееФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даже принцессы носят маски Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даже принцессы носят маскиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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