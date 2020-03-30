Герои мультфильмов одели маски

Томский художник Евгений Швенк приобрел популярность благодаря серии работ под названием «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове». Сегодня некоторые популярные герои появились на его странице в сети «Инстаграм» в масках. Среди прочих облачились в этот актуальный аксессуар принцесса из «Бременских музыкантов» и мама Дяди Федора из «Простоквашино».

- Маска особо не спасает от заражения, но она не дает больному человеку распространять инфекцию, - пишет Евгений. - По данным ВОЗ только у 6% проявляются симптомы, а остальные 94% потенциальные разносчики вируса. Вывод один: сиди дома, гладь кота.

Маска - один из аксессуаров, который помогает защититься от инфекцииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В маске - безопаснееФото: Личная страница героя публикации в соцсети