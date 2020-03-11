Герои мультфильмов ожили под карандашом томского художника

На старых добрых советских мультфильмах растет уже не первое поколение ребятишек. Повзрослевшие поклонники включают их своим детям, и те порой тоже влюбляются в мультяшных героев из детства своих родителей. Евгений Швенк, 25-летний художник из Томска - не исключение. Но у него свой взгляд на эту историю. Ей он посвятил серию работ, которую разместил на своей страничке в сети «Инстаграмм» под названием «Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове».

Интерес к рисованию у Евгения проявился с раннего детства.

- Это заметила мама, и когда я учился во 2 классе, предложила мне пойти в изостудию. Там я освоил основы, после чего продолжил самостоятельное обучение, - рассказывает художник.

Учился и вдохновлялся у классиков - Караваджо, Альфонс Муха, Репин, Брюлов, Микеланджело, Ван Гог.

- У меня в комнате даже висит репродукция «Последнего дня Помпеи», - признается он.

Еще одна страсть Швенка – комиксы.

- Мне безумно нравится все, что делает мой любимый комиксист - Шон Гордон Мерфи, - отмечает Евгений.

Он и сам много раз пытался рисовать комиксы, но, как признается художник, это намного сложнее отдельных иллюстраций.

- Если или когда я этим займусь, то буду уделять этому все свое время. Сейчас я пока не решаюсь, - делится он сомнениями. - На данный момент я занимаюсь только иллюстрациями. Ими же и зарабатываю.

Идея нарисовать мультяшных героев в человеческом обличье пришла к художнику спонтанно.

- Я очень люблю советскую мультипликацию и очень люблю рисовать. В качестве эксперимента я решил сделать подборку моего видения любимых мультфильмов, - делится автор. - Я выбираю колоритных персонажей, которые впечатлили меня в детстве. Мне стало интересно, смогу ли я передать их характер, и совпадет ли мое видение с другими людьми, - делится автор.

Герои Евгения настолько реалистичны, что кажется, что они сейчас сойдут с экрана. Это не просто картинки, у каждой – свой характер, порой не тот, который ожидаешь увидеть.

- Например, Карлсон для меня больше отрицательный персонаж, что я и попытался изобразить в своей работе, - рассказывает Швенк.

А вот Карабаса из «Золотого ключика», как отмечают подписчики, автор облагородил. «Синьор Карабас-Барабас, ближайший друг Тарабарского короля, доктор кукольных наук» предстает перед зрителем добрым, умным и немного уставшим. Некоторые отмечают его почти портретное сходство с пиратом Эдвардом Тичем из «Пиратов Карибского моря». Сам Евгений, кстати, считает его одной из самых удачных работ этой серии рисунков.

В планах художника – продолжить проект. По словам Евгения Швенка, следующими героями серии станут главные хиппи СССР и говорящее полено.

Папа Дяди Федора из «Простоквашино»: «Был бы у меня такой кот, я б может и не женился бы никогда». Подписчики художника отмечают его сходство с Хемингуэем и подозревают у него скандинавские корни.

Гениальный сыщик из «Бременских музыкантов»: Это один из первых персонажей, который разрушил четвертую стену на советских экранах.

Карлсон, это собранные вместе гипертрофированные недостатки обычного ребенка. Карлсон, это персонаж, на примере которого, можно объяснять детям как не стоит себя вести.

Царь из «Вовки в тридесятом царстве»: «Должность у меня такая - то и делаешь, что ничего не делаешь... И потом, я ведь не всамделишный Царь, я – сказочный». - Все совпадения с настоящими людьми случайны, - отмечает автор. А вам он кого-нибудь напоминает?