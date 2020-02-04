К юбилею Чехова томичи поставили спектакль по пьесе Нилова

Юбилей Антона Павловича Чехова, великого русского писателя, дал повод еще раз уделить пристальное внимание его биографии и творчеству. Тем более что томичи в долгу перед ним, ведь впечатление о нашем городе, пусть и не восторженное, Чехов выразил в своих путевых заметках. Споры о том, объективно ли было это мнение, не утихают до сих пор. А меж тем на разных площадках Томска с успехом проходят читки пьесы о Чехове, написанной томским краеведом и журналистом Виктором Ниловым. И всегда - с аншлагом.

На прошлой неделе к 160-летию классика были приурочены два показа этой читки заинтересованной интеллигентной публике. Первая прошла в Музее истории Томска, вторая - в одном из залов Томской областной универсальной научной библиотеки имени Пушкина.

Каждый раз читка пьесы Виктора Захаровича проходит как-то по-особенному, представляя Чехова и его окружение в новых ракурсах, и поэтому присутствовать на них не скучно и во второй раз, и в третий. Особенно, если учесть, что в дружный коллектив театра «Путь томича», представлявшего пьесу Виктора Нилова, постоянно вливаются новые люди, после чего в трактовке этой истории появляются новые краски и акценты.

На этот раз роль писателя отлично исполнил известный фотомастер Роман Дваладзе, а в роли критика выступил поэт Александр Панов. Порадовали креативностью и барышни из окружения Чехова всех возрастов и комплекций, но неизменно претендующие на право занимать в его сердце главное место. Каждая из актрис этого самодеятельного театра принарядилась в платье в стиле ретро, дополнив костюм шляпкой, перчатками, веером. Это было очень эффектно и вносило свою прелесть в действие, продолжавшееся почти полтора часа, как и полагается, с антрактом.

Зрители могли быть свидетелями разговора Чехова с Пирусским, попытались разобраться в некоторых его сердечных историях, услышать его мнение о томских погодах… А в завершение действия всех поприветствовал оживший памятник Чехову с томской набережной. Он явился в зал, как полагается, босой, опираясь на зонт-трость. «Под занавес» актеры пропели шуточные куплеты-дифирамбы своему руководителю, а зрители наградили всех бурными аплодисментами.

Такие читки-спектакли всегда проходят при большом наплыве поклонников творчества и Чехова, и Нилова. Они проводятся регулярно, и раз от раза спектакль совершенствуется, текст шлифуется, мастерство актеров возрастает. Оживляют его вкрапленные в канву повествования шлягеры разных лет, стихи и даже частушки. Этот спектакль - будто живой организм, проходящий разные периоды развития. И наблюдать за этим процессом весьма интересно. Возможно, скоро мы сможем увидеть спектакль, посвященный Чехову, уже на настоящей сцене.

Некоторые зрители и исполнители больших, маленьких и главных ролей в этом трагифарсе знакомы друг с другом, что придает действу особую прелесть. Все играют увлеченно, азартно, с вдохновением. Наверное, непрофессионалам было интересно почувствовать себя актером, перевоплощаться в персонажей, которые имели свои прототипы. В спектакле задействованы и реальные личности, современники писателя и члены его семьи - жена, брат, подруги, и его видения-воспоминания. Друзья, коллеги, поклонницы, любовницы - все они вносят свою лепту в рассказ о Чехове, в создание его образа, рассказывают какие-то фрагменты биографии. Получается не просто читка пьесы, а уже почти спектакль. Знакомые нам люди в такие моменты предстают перед нами в новом качестве, и их творческие дарования раскрываются перед публикой.

… При каждой читке подбираются новые исполнители, и поэтому вновь и вновь спектакль получается неповторимым, по-своему уникальным. Он предоставляет возможность новым взглядом посмотреть на писателя и обратиться к его творчеству еще раз.

Оксана Чайковская, фото автора.