Китайский Новый год 2020 с «Комсомольской правдой»:

Редакция «Комсомольской правды» в Томске поздравляет своих читателей с Новым годом, который, согласно восточному календарю, наступил 25 января.

- А ты знаешь, они там наш Новый год совсем не отмечают, - сказал мне знакомый, вернувшийся на днях из Китая. Действительно, год Белой Металлической Крысы в Поднебесной и других странах Восточной Азии, согласно китайскому календарю, наступил 25 января 2020-го года. Кстати, в Китае будут встречать не 2020 год, а 4718-й.

В Новый год с "Комсомолкой"

Сегодня в Пекине и других крупных городах и провинциях страны праздничные мероприятия отменены из-за вспышки коронавируса. Однако, по телевидению прошел грандиозный гала-концерт с поздравлениями руководства страны. И люди веселятся, несмотря на болезнь: ведь этот праздник с давних времен является главным и самым продолжительным в Поднебесной и других странах Восточной Азии.

В отличие от своего западного аналога, постоянной даты начала Китайского Нового года нет, каждый год она назначается на разное время (второе новолуние после зимнего солнцестояния, т.е. после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Празднование обычно продолжается 15 дней.

Таким образом, следующий год по китайскому календарю наступает 25 января 2020 года. А праздновать его наступление в Китае планируется с 25 января по 10 февраля. Однако официально китайцы будут отдыхать всего семь дней - с 24 по 29 января.

Любопытно, что в Поднебесной принято дарить подарки из парных предметов, символизирующих единство и семейную гармонию. Приходя в гости, хозяевам принято преподносить два мандарина, а, уходя, получать от них два других мандарина. Таким образом хозяева и гости обмениваются символами финансового благополучия, каковыми, по мнению китайцев, и являются мандарины.

Вообще, наверное, все люди на планете встречают новый год одинаково. В начале Лунного Нового года китайцы в своих повседневных делах, например, также стараются задать темп своей жизни на будущий год. Получается, «как Новый год встретишь, так его и проведешь» - поговорка интернациональная! Во время всего праздника в Поднебесной запрещается произносить такие слова, как «смерть», «потери», «убийство», «призрак» и «болезнь». Еще время всего китайского нового года, нельзя, например, ломать вещи (весь год будешь вдали от семьи), плакать (навлечешь неудачу), принимать лекарства (весь год будет в болезнях). К этим традициям «Комсомольская правда» в Томске в проекте «Новый год 2020», конечно, присоединяется. Но вот китайский запрет есть кашу (дескать, навлечешь бедность) нас категорически не устраивает. У нас, в России, в Сибири и в проекте «Томское застолье» каши в большом почете (вспомним хотя бы знаменитую «гурьевскую» кашу). Мы из своих национальных продуктов такие шедевры можем сотворить, что и китайскому миллионеру не стыдно будет на стол подать. И десятки рецептов, присланных нашими читателями на конкурс «Комсомолки» «Томское застолье», тому подтверждение.

Томское застолье по-китайски

Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Оказывается, в Поднебесной, как и у нас, принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

Мы очень рады, что наши конкурсанты, оказывается, хорошо осведомлены о том, что такое восточная кухня, да что такое, вообще, сытное праздничное застолье. К примеру, читатели «Комсомолки» щедро поделились рецептом самого острого супа на планете Том Ям. (Читайте в разделе «Томское застолье» Популярный суп, который сибиряки приготовят и съедят)…

Однако, традиционная русская кухня, наше мясо и наша брусника читателям, все же, ближе, роднее и вкуснее. (Читайте в разделе «Томское застолье» про салат из мяса с брусникой, фаршированную курицу и др.)…

Прием рецептов для конкурса «Томское застолье» сегодня завершен.

Мы благодарим наших читателей, которые нашли время выслать свои рецепты и веселые фотографии для всеобщего «Томского застолья». Все они опубликованы в проекте «Новый год 2020. Томское застолье» на сайте tomsk.kp.ru на постоянное хранение.

Подводить итоги и раздавать подарки мы планируем по окончании Китайского Нового года, 10 февраля. А до тех пор читайте наш проект «Новый год» 2020. Получайте радость и удовольствие от «вкусных» рецептов и полезных для здоровья советов, дарите друг другу подарки.

Наши друзья

Генеральным спонсором проекта «Новый год 2020» томской «Комсомолки» является стоматологическая клиника «Фокус»

https://www.tomsk.kp.ru/daily/27070.4/4139029/

И отнюдь не случайно. Всестороння забота о здоровье и настроении пациента – основной принцип этого учреждения, которому в 2020-м исполнится 15 лет! О дружеских советах, рекомендациях и предложениях специалистов «Фокуса» читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Спонсорами и поставщиками здоровых новостей и свежих рецептов для нашего проекта «Новый год 2020» также стали

Центр ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск».

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=13&id=4142956

О возможности пройти ЭКО по ОМС в наступившем году читайте в разделе проекта «Будьте здоровы!»…

Ортопедический салон «Атлетика»

https://www.kp.ru/daily/27074.7/4144093/

О самых полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Компания «Новая химия»

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=13&id=4143654

Об уникальной разработке томских ученых для детского творчества, кинетическом пластилине нового поколения Zephyr читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

Юлия Иванова