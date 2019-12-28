2019-12-28T13:07:45+03:00
Новый год 2020

Рецепт от «Атлетики»: блинчики для большой семьи

Оригинальный вариант сытных и полезных блинчиков, которые выпекаются очень быстро и могут накормить большую спортивную семью
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Блинчики выпекаются быстро, но съедают их еще быстрее!Блинчики выпекаются быстро, но съедают их еще быстрее!
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Вот какое блюдо предлагает консультант ортопедического салона «Атлетика» Ольга Макушева.

Ингредиенты:

1 л. воды, 0,5 л. молока, 1 кг. муки, 3 мерные ложки сыворотки протеина KingProtein, 3 яйца, 1 ч. л. соды, соль и сахар по вкусу, растительное масло для смазывания сковороды и сливочное - для смазывания блинчиков.

Приготовление:

Растереть яйца с сахаром, добавить молоко, 800 мл. воды, сыворотку протеина и соду. Полученную смесь хорошо перемешать в шейкере.

Затем довести до кипения оставшуюся воду (1 стакан) и медленно влить в смесь для блинчиков, постоянно помешивая.

В готовое тесто добавить немного растительного масла (ок. 40 мл.)

Выпекаем и едим с удовольствием!

. Фото: Предоставлено "КП"

.Фото: Предоставлено "КП"

О новогодних подарках в ортопедическом салоне «Атлетика» - полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия, читайте в разделе «Лучшие подарки в Томске».

ИСТОЧНИК KP.RU

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