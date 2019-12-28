Рецепт от «Атлетики»: блинчики для большой семьи
Вот какое блюдо предлагает консультант ортопедического салона «Атлетика» Ольга Макушева.
Ингредиенты:
1 л. воды, 0,5 л. молока, 1 кг. муки, 3 мерные ложки сыворотки протеина KingProtein, 3 яйца, 1 ч. л. соды, соль и сахар по вкусу, растительное масло для смазывания сковороды и сливочное - для смазывания блинчиков.
Приготовление:
Растереть яйца с сахаром, добавить молоко, 800 мл. воды, сыворотку протеина и соду. Полученную смесь хорошо перемешать в шейкере.
Затем довести до кипения оставшуюся воду (1 стакан) и медленно влить в смесь для блинчиков, постоянно помешивая.
В готовое тесто добавить немного растительного масла (ок. 40 мл.)
Выпекаем и едим с удовольствием!
.Фото: Предоставлено "КП"
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ИСТОЧНИК KP.RU
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