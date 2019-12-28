2019-12-28T02:33:46+03:00
Губернские новости

Новый год в оригинальном жанре

Юных томичей ждет в новогодние праздники выступление циркачей и премьера в ТЮЗе
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Публика с восторгом аплодирует ребятам, ценя их мастерство и физическую подготовку. Фото: Оксана ЧайковскаяПублика с восторгом аплодирует ребятам, ценя их мастерство и физическую подготовку. Фото: Оксана Чайковская
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Любимый зимний праздник дарит радость детворе, и организаторы стремятся приготовить для ребят самые интересные программы. Так, томский ТЮЗ, всегда устраивает в прологе к «елочным» спектаклям оригинальные программы. В этом году томских детей ждет встреча с Дедами Морозами разных стран и представление юных артистов из цирковой студии «Каламбур». Она уже много лет работает в Лоскутовской школе (Томский район) и часто выступает на разных праздниках. Нынче «Каламбур» приготовил номера в жанре икарейских игр, когда артист жонглирует, лежа на спине различными предметами, подкидывая их в воздух и снова ловя ступнями.

Публика с восторгом аплодирует ребятам, ценя их мастерство и физическую подготовку. Выбор театра, в фойе которого выступает «Каламбур», не случаен. Ведь именно в труппе ТЮЗа работает сейчас актером один из выпускников цирковой студии, Владимир Бутаков. А в предновогодние дни он дебютировал в роли режиссера. Он поставил замечательный спектакль «Маленькие человечки», премьера которого состоялась 21 декабря. В основе сюжетной канвы - сказка Братьев Гримм. Но авторы внесли в знакомую историю что-то свое, и спектакль удался. Он добрый и душевный, оригинальный по форме. В нем используются такие приемы, как анимация, театр теней, компьютерная графика. Все это нравится современным детям!

Оксана Чайковская

ИСТОЧНИК KP.RU

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