Новый год 2020 с «Комсомольской правдой» в Томске

Праздничные салюты уже отгремели, а проект «Комсомольской правды» в Томске «Новый год 2020» только набирает силу!

Мы благодарим наших читателей, которые нашли время выслать свои рецепты и веселые фотографии для всеобщего «Томского застолья». Все они будут опубликованы в проекте и размещены в спецразделах сайта tomsk.kp.ru на постоянное хранение.

Приятно, что участники конкурса прислали нам не только отличные рецепты, оригинальные или хорошо забытые старые. Некоторые даже сделали фотоколлажи, в том числе, и с любимой газетой «Комсомольская правда». А еще, благодаря нашему конкурсу, мы вспомнили о пользе некоторых продуктов, ягод, пряностей.

К примеру, особо отмечена в нашем проекте брусника, которую называют «ягодой бессмертия» или «чудо-ягодой». Она оказывает обезболивающий, жаропонижающий и противовоспалительный эффект, используется для лечения самых разнообразных заболеваний. Доказано, что разбавленный сок брусники заметно понижает высокое давление и даже помогает восстановить нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых.

О блюдах из брусники для гипертоников и не только читайте в разделе «Томское застолье»… (Брусника польза и выпечка)

Брусника польза и выпечкаФото: Фото автора.

Наши конкурсанты заставили нас вспомнить и про забытый в погребе кабачок, из которого, оказывается, можно приготовить потрясающий тортик. И про корицу, которую настойчиво рекомендуют медики, особенно в рационе мужчин и женщин после 50-ти лет. Специалисты утверждают, что использование корицы помогает укрепить иммунитет, повысить тонус организма и побороть многие заболевания: сахарный диабет, вирусные и сердечно-сосудистые заболевания и др. Об этом также читайте в разделе «Томское застолье». (Коврижка и тортик из кабачка и корицы)

Таким образом, участвуя в «Томском застолье», мы с вами не только приносим друг другу радость и удовольствие от «вкусных» рецептов, но и делимся полезными для здоровья советами.

Наш конкурс продолжится до конца января, и мы с нетерпением ждем ваших рецептов, советов и фотографий. Поделитесь с земляками полезными кулинарными секретами – и получите полезные и приятные призы и подарки от редакции и спонсоров проекта. Напомним, что хозяйка года, Белая Металлическая Крыса, не любит ленивых и жадных, вознаграждая трудолюбивых и щедрых!

Материалы для конкурса присылайте на e-mail: red@kp.tom.ru с пометкой «Томское застолье», обязательно указав имя и контактные данные.

Спонсорами и поставщиками здоровых новостей и свежих рецептов для нашего проекта «Новый год 2020» также стали:

Центр ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск». О возможности пройти ЭКО по ОМС в наступившем году читайте в разделе проекта «Будь здоров!»…

Ортопедический салон «Атлетика». О самых полезных и нужных вещах, которые каждый день держат нас в тонусе, добавляют красоты, молодости, комфорта и хорошего самочувствия читайте в разделе проекта «Лучшие подарки в Томске»…

О том, что подавать на праздничный и повседневный стол в январе читайте в рецептах участников конкурса в разделе «Томское застолье»… (Грибная фантазия)