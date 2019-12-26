Клиника «Геном»: в Томске стало доступным бесплатное ЭКО!

Томичи, которым установлен диагноз «бесплодие», теперь могут бесплатно и без длительного ожидания в электронной очереди пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в рамках ОМС. Об этом рассказали своим гостям 14 декабря 2019 г. специалисты Центра ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном – Томск» на дне открытых дверей, посвященном вспомогательным репродуктивным технологиям.

Чтобы пройти ЭКО в Томске бесплатно, по полису ОМС, пациенту потребуется паспорт гражданина РФ, действующий полис ОМС и направление в клинику.

Для того, чтобы получить направление, нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства. Врач назначит обследование и, если на основании данных комплексной диагностики он сделает вывод о необходимости применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), то вам выдадут выписку из амбулаторной карты и результаты исследований.

Следующий шаг - передача этих документов на комиссию по отбору (направлению) пациентов на искусственное оплодотворение за счет средств ОМС?

Акушер-гинеколог, эндокринолог Надежда Усынина: «Сердце «Генома» отчетливо забилось!»

Как отметила на встрече главный врач клиники «Геном-Томск» Надежда Усынина, если заявление желающих пройти ЭКО по ОМС уже рассмотрено (или рассматривается) в профильной комиссии, то в начале 2020-го года пациент может переписать его (чтобы, например, не ждать в электронной очереди в определенную клинику, решив ее сменить и пр.). Соответственно, комиссия выдадут ему направление на ЭКО по ОМС именно в то лечебное учреждение, которое указал заявитель.

- Право выбора всегда только за пациентом, - подчеркнула Надежда Михайловна и добавила, что специалисты их клиники всегда готовы проконсультировать по вопросам соблюдения формальностей, связанных с процедурами получения направления на ЭКО за счет медицинской страховки.

Справка КП

Центр ЭКО и репродуктивного здоровья "Геном-Томск" входит в сеть клиник репродукции человека "Геном". В 2019 году бренд "Геном" отметит 10 лет. Сегодня сеть насчитывает 6 современных центров репродуктивных технологий, которые работают в Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Ульяновске, Томске, Астане. Внушительный опыт, постоянное совершенствование, коллегиальный подход к решению задач пациента - принцип работы "Геном" и залог эффективности лечения бесплодия.

Благодаря специалистам "Геном", на свет появилось более 5 000 детей.

Кто может пройти ЭКО по ОМС?

Согласно положениям российской страховой медицины, ЭКО по ОМС могут пройти супружеские пары, проживающие в официальном и в гражданском браке, или одинокая женщина (при наличии показаний).

«Лишних» эмбрионов не бывает

По словам главного врача клиники Надежды Усыниной, с приходом к ним одного из ведущих репродуктологов Томска Татьяны Холоповой, «сердце «Генома» отчетливо забилось». На декабрьском дне открытых дверей доктор Холопова обстоятельно ответила вопросы присутствующих и развеяла многие сомнения.

Гинеколог-репродуктолог-эндокринолог Татьяна Холопова: «При лечении бесплодия важно попасть к репродуктологу как можно раньше.»

Так, Татьяна Сергеевна отметила, что, если известны причины бесплодия, выжидательная тактика здесь ошибочна. В мировой практике существуют признанные сроки, когда бесплодной супружеской паре рекомендуется начать обследование. Если женщине до 35 лет, то следует сделать это через 1 год. Если женщина старше 35 лет или супруг – старше 40-ка, то срок «ожидания» естественной беременности составляет 6 месяцев.

Время обследования для установления причин бесплодия, как правило, составляет 3 - 6 месяцев. Но, в любом случае, Татьяна Холопова уверена, что для решения этой проблемы важно попасть к репродуктологу как можно раньше.

Справка КП

В клинике «Геном – Томск», открывшейся в марте 2018 г., сегодня оказывают качественную медицинскую помощь в лечении женского и мужского бесплодия, предоставляют услуги в акушерстве, гинекологии, урологии и андрологии. В течение года в томском «Геноме» было успешно реализовано 75 % программ ЭКО, что значительно выше среднестатистического показателя по России? (39-46 %)

Широко применяется комплексный подход. С помощью уролога-андролога, рассматривающего проблему бесплодия с обеих сторон, десятки пар смогли стать счастливыми родителями.

Большое внимание уделяется и консультированию пациенток в период менопаузы. Это способствует не только нормализации их психологического состояния, но и профилактике остеопороза, экстрагенитальных заболеваний (повышение давления, ишемическая болезнь сердца и др.)

Уролог-андролог клиники «Геном» в Томске Евгений Мальцев ведёт приём мужчин и женщин.

На процедуру ЭКО отваживаются сегодня все чаще. 30-45% обратившихся в «Геном» - женщины 35 лет и старше, треть - старше 40 лет с длительностью бесплодия 10-15-20 лет! Почти все они перенесли операции на внутренних органах, имеют низкий овариальный резерв (количество яйцеклеток) и много раз осуществляли попытки ВРТ. Во избежание дальнейших неудач, доктора сегодня рекомендуют обратить внимание на возможности витрификации - особой методики замораживания биологического материала, повышающую его качество после размораживания. Сохраняя таким образом собственные половые клетки (ооциты, сперму) и «лишние» эмбрионы в криобанке «Генома», пациенты, ко всему прочему, получают возможность «отсроченного» материнства и отцовства, выявления генетических аномалий у эмбрионов и др. Иными словами, «лишних» эмбрионов при ЭКО не бывает, и Татьяна Холопова считает, что криоконсервация биологического материала – дополнительный гарант рождения в будущем здоровых малышей.

- Я мечтаю о том, чтобы оказывать нашим прекрасным томичкам квалифицированную медицинскую помощь в кратчайшие сроки, - поделилась с «КП» главный врач Надежда Усынина весной 2018-го, накануне открытия клиники. Сегодня, спустя полтора года, можно констатировать, что клиника «Геном» превратилась в центр репродуктологии с оборудованием, специалистами и услугами мирового уровня. И, что приятно, многие из этих услуг оплачивает фонд страховой медицины. Томичам стало доступно то, о чем раньше они могли только мечтать. И многое еще впереди. Ведь, как отметила на декабрьской встрече в «Геноме» репродуктолог Татьяна Холопова, «мы не знаем, какие возможности нам предложит медицина в будущем. Возможно, то, что сейчас кажется фантастикой, уже завтра станет обычной лечебной процедурой.»

Юлия ИВАНОВА.

В клинике «Геном» в Томске оказывают качественную медицинскую помощь в лечении женского и мужского бесплодия с марта 2018 г.

Подробнее о показаниях и основаниях для прохождения ЭКО за счёт средств ОМС, о том, какие процедуры включены в ОМС, а какие проводятся за счет средств пациента - читайте на сайте https://tomsk.genom-eko.ru

В 2019 году ООО "Геном-Томск" включено в реестр медицинских организаций, оказывающих услуги по ОМС, информация размещена на официальном сайте ТФОМС Томской области.

Реестровый номер ООО "Геном-Томск" 700419

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