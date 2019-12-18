Золотой «полтинник» ГТО!

По итогам телевизионного проекта «Будь готов!», финал которого состоялся 8 декабря 2019 г., СОШ № 50 стала самой «готовой к труду и обороне» среди учащихся городских школ и к тому же завоевала приз зрительских симпатий. Впереди оказались ребята из северных районов Томской области. В региональных соревнованиях в рамках популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» 1-е и 2-е место заняли команда Белоярской школы Верхнекетского района и команда Кожевниковского района.

Бронза – только начало

В прошедших соревнованиях принимали участие пятиклассники, школьники в возрасте 11-12 лет. И то, что учащиеся СОШ № 50, которую сами выпускники называют «полтинник», были признаны самыми сильными и ловкими в городе среди своих сверстников, не является удачей или везением. Они вместе со своими учителями физкультуры, тренерами Татьяной Жижкун и Раисом Шайдулиным, шли к этому пять лет, из года в год участвуя в соревнованиях младшей ступени. И каждому состязанию предшествовали долгие и упорные тренировки на дополнительных уроках: легкая атлетика, гимнастика, лыжи, плавание (команда 50-й школы, кстати, одна из немногих воспользовалась приглашением бесплатно заниматься в ЦВВС «Звездный»). Причем в школьную команду попадали не только спортсмены (занимающиеся спортивными и бальными танцами, лыжники, пловцы и др.), но и просто физически крепкие ребята, и даже хулиганы, которые, чтобы их взяли, «подтянулись» по общеобразовательным предметам.

- Если бы такой телепроект появился раньше, думаю, что наши ученики могли быть также в призерах, - рассказывает Татьяна Жижкун. – Я начала заниматься с ребятами по программе ГТО еще десять лет назад, когда мой сын пошел в первый класс. В нынешнем проекте участвовали только пятиклассники, а у нас в школе золотой знак ГТО есть у многих.

При упоминании о том, что ее ученики завоевали только бронзу, Татьяна Викторовна сокрушенно замечает, что в этом есть и ее вина: « Мало того что школьники с севера физически более подготовлены, накануне соревнований я тяжело заболела, так что ребятам пришлось трудно, но они молодцы, справились…»

.Фото: Предоставлено

Татьяна Жижкун рассказывает о главном источнике «золотого» запаса школы. Большую моральную поддержку юным спортсменам, по ее словам, оказывают родители членов команды ГТО, которые понимают необходимость дополнительных уроков, педагоги других образовательных направлений, которые всегда готовы пойти навстречу и составить индивидуальный график сдачи контрольных, а также – товарищи из старших классов, уже носящие на груди золотой значок ГТО.

Вследствие такого альянса родителей, школьников и педагогов Татьяна Жижкун уверена, что нынешняя бронза – только начало спортивной славы СОШ № 50. Сейчас в команду ГТО набирают мальчишек и девчонок из 4-го класса, среди которых уже намечаются лидеры. Такие, как нынешний капитан школьной команды ГТО Артем Фокеев.

Оптимальная модель

Однако, повсеместная спортивная подготовка школьников в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне», как считают все участники движения, - это не только стремление получить как можно больше золотых значков.

- Помимо хорошей физической формы и здоровья, программа ГТО повышает самодисциплину и ответственность учеников, - уверена директор СОШ № 50 Ирина Доброволянская. – Заметьте, все наши отличники ГТО учатся на «хорошо» и «отлично». Это Артем Фокеев, Данил Колесниченко, Данил Хаджи-оглы, Рада Шайдулина, Алиса Гришина, Юлия Авдюшева.

Этапы ГТО

О социальной и общественной позиции учеников 50-й школы рассказывает и Валентина Ткачук, замдиректора по воспитательной работе. Это обширная волонтерская деятельность ребят 8-11-х классов школьного корпуса «Позитив» (в рамках «Программы добрых дел» администрации Томска). 50 инициативных девчонок и парней, которые собирают вокруг себя малышей и ребят среднего возраста, устраивают значимые социальные акции в сфере здоровья, спорта, культуры. Неделя челленджера (the Challenger — лайфстайл-медиа, информация в СМИ о здоровом образе жизни, достижениях и гармонии с собой – Ред.) – участие в школьной физзарядке с трансляцией в соцсетях, спортивные игры, тренинги и мастер-классы (например, как правильно общаться с пожилыми людьми или детьми с ОВЗ, вести здоровый образ жизни и пр.). Не обошли стороной и театр. В рамках проектной деятельности СОШ № 50 заняла 2-е место в городской программе «Школьный социальный театр». (Была тема войны в Афганистане, а в следующем году ребята замахнулись на не менее сложную: «На родительском собрании».)

Таким вот образом педагогам СОШ № 50 сегодня удалось в отдельно взятом учреждении создать оптимальную модель школьного обучения, сочетающую получение базовых научных и культурных знаний с отличной физической подготовкой. Даже не «создать», а сохранить. Сохранить образец того классического советского образования, по которому скучаю лично я, закончив пятидесятую школу почти тридцать лет назад и отучившись в двух университетах. Ровно через два года моей родной школе исполнится 60 лет. И сегодня я радуюсь успехам ее учеников! Так держать, золотой «полтинник»!

Юлия Иванова.

Этапы ГТО

Группа «Союз Активной Молодежи» СОШ № 50

ВКонтакте: шкв «ПОЗИТИВ»

инстаграм: МАОУ СОШ № 50 г. Томска

Фото из архива Татьяны Жижкун.