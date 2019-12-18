«Наше предназначение - сохранить память об этих бойцах…»

Что такое пятьдесят лет в масштабах вечности и мировой истории? Краткий миг! А в истории города, в рамках одной человеческой жизни это очень немало. За полвека можно воспитать несколько поколений детей, привить им интерес к исследовательской деятельности, любовь к Родине, стремление открывать новые страницы прошлого… Нынешней весной, в апреле, в преддверии юбилея Победы, исполнится 50 лет со дня основания в томской школе № 32 поискового отряда «Сибиряк». В школе заранее готовятся к этой святой дате. И в День Конституции, 12 декабря, тут прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению школе имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии.

Зал был переполнен, на торжество собрались почетные гости, дети и внуки ветеранов, педагоги, выпускники, ученики... Почетный караул замер у знамени, минутой молчания почтили память погибших бойцов. А потом была интересная программа, рассказывающая о том большом пути, что прошла школа за эти пятьдесят лет, ведя огромную общественно значимую работу - поисковую, просветительскую, воспитательную. Невозможно перечислить все дела школьного поискового отряда и актива школьного музея. Из небытия возвращены имена солдат, вестей о которых долго ждали дома, найдено множество артефактов времен войны. Когда многие ветераны были живы, с ними шла активная переписка, проводились встречи боевых друзей.

Директор школы Мария Николаевна Крюкова, приветствуя гостей этого замечательного праздника, поздравила всех собравшихся с таким значительным событием и поблагодарила за труд. Она подчеркнула, что работа, которую вели и ведут школьники в рамках деятельности поискового отряда «Сибиряк» и школьного музея боевой славы 19-й гвардейской стрелковой дивизии, имеет огромное значение и для нашего города, и для истории страны. Выпускники прошлых лет, которые в этот вечер были в зале, подтверждают - участие в этом священном деле подарило им неизгладимые впечатления и уникальный опыт. Они смогли создать с нуля музей, который сейчас считается по праву одним из лучших школьных музеев города. Его первый руководитель Валентина Пшеничкина поделилась со зрителями воспоминаниями, назвала имена самых активных и ответственных учеников. Они выступили с ответным словом.

Как много интересного и важного произошло за эти годы! Начиная с 1971 года отряд принял участие в шести походах по местам боев, в которых участвовала 19-я гвардейская стрелковая дивизия. Экспонаты, привезенные из этих экспедиций, стали жемчужинами коллекции музея. Но не только «в поле» шла напряженная работа - десятки писем еженедельно отправляли ребята в разные уголки страны и нашли множество ветеранов, которые благодаря этому смогли встретиться в Томске много лет спустя после Победы. Такие встречи в семидесятые и восьмидесятые годы были особенно многолюдными, а вот теперь в живых остались единицы из тех, кто воевал в составе дивизии. Поздравления, записанные на видео, прислали ветераны дивизии Михаил Васильевич Асанов из Юрги и Надежда Михайловна Крючкова из Москвы.

Ученики подготовили небольшую литературную композицию по письмам с фронта, которая как будто перенесла нас в прошлое, в землянку, где перед боем солдаты пишут письма домой. Когда эти письма читают мальчишеские голоса, они звучат особенно проникновенно, трогая до слез.

Руководитель школьного музея Анатолий Полтанов познакомил с историей создания музея, показав презентацию о нем. Музей стал одним из центров музейной педагогики для школьников города и области. А в День Победы, 9 Мая, он принимает самых дорогих гостей - посетителей, которые приходят сюда, идя с парада «Бессмертного полка» с портретами своих дедов и прадедов, участников войны. Ученики школы № 32 тоже принимают участие в этом шествии и несут штендеры с портретами бойцов 19-й гвардейской дивизии. Они теперь идут в одном строю с томичами!

Оксана Чайковская.