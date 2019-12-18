«Инициатива - это по-нашему!»

Подходит к концу год плодотворной работы межмуниципального центра по работе с одаренными и высокомотивированными детьми «Инициатива», который с января 2019 года кардинально поменял направление деятельности. 13 муниципальных мероприятий по социальному проектированию, финансовой и правовой грамотности, ораторскому искусству прошло на базе МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района в 2019 году.

ММЦ «Инициатива» совместно с ОГБУ «Региональный центр развития образования» и Управлением образования Администрации Томского района осуществляют ряд мероприятий:

- организуют разнообразные интеллектуальные, социальные и творческие мероприятия на базе МАОУ «Зональненская СОШ» и дистанционно для обучающихся школ Томского района;

- проводят образовательные мастер-классы для детей и методические для учителей с целью развития потенциала одаренных детей, совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий;

- занимаются организацией повышения квалификации учителей, работающих с одаренными и высокомотивированными детьми;

- создают условия для участия обучающихся в районных, всероссийских, международных конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах, входящих в Федеральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей.

Если еще некоторое время назад, говоря о развитии детской одаренности в России, мы в большей степени думали о личности ребенка с неординарным, творческим мышлением, широким кругозором, умеющего ставить и решать неординарные задачи, и т. д., то сегодня мы видим, что в параллель с федеральными проектами «Успех каждого ребенка», «Билет в будущее» идут не менее важные федеральные проекты, такие как «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего». Выбор социальной одаренности как основного направления деятельности ММЦ не случаен.

Координатор ММЦ «Инициатива» Исакова С.А. поясняет: «Социальная одаренность выступает как предпосылка высокой успешности в нескольких областях. Она предполагает способности понимать, любить, сопереживать, что позволяет быть хорошим педагогом, психологом, социальным работником. Таким образом, понятие социальной одаренности охватывает широкую область проявлений, связанных с легкостью установлений и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность, которую можно рассматривать как одно из проявлений социальной одаренности. Дети, социально одаренные, способны устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми».

Результат проделанной работы мы видим в откликах участников мероприятий, в содержании их деятельности. «Будущее в руках образованных и неравнодушных!» - под таким девизом 28 сентября 2019 года на базе МАОУ «Зональненская СОШ» состоялась очная муниципальная деловая игра «Я глава Томского района», в которой приняло участие 70 учащихся из 5 школ Томского района: Кисловской, Моряковской, Зональненской, Рыбаловской и Кафтанчиковской. Ребята поговорили о ресурсах, проблемах и перспективах района, обсудили личные и профессиональные качества главы. Значимым событием стало присутствие на форуме человека, который не понаслышке знает, что значит управлять. Пригодились им в ходе игры бесценные практические советы и наставления главы Зональненского сельского поселения Коноваловой Евгении Анатольевны. Ребята создали образ идеального главы района: образованного, рационального, современного, компетентного, ответственного, стрессоустойчивого, толерантного, неравнодушного, коммуникабельного и честного. Они мечтали о районе без экологических проблем, улучшении жизни рабочих, решении проблемы трудоустройства, чистой воде, развлекательных центрах в Томском районе, привлечении туристов, наличии современных образовательных учреждений, аэропорте в Головино и хороших дорогах. Но наиболее важной проблемой, о которой с болью говорили практически все команды, - это проблема медицины. Ребята убеждены, что именно в этом направлении должно осуществляться масштабное финансирование: в районе нет современных больниц с качественным оборудованием, не хватает квалифицированных специалистов, давно не осуществлялся капитальный ремонт медицинских организаций. Участники игры поняли: работа главы - не развлечение. Это тяжелый труд неравнодушного человека, который невозможно оценить и понять в полной мере, не соприкоснувшись с ним. В планировании рабочего времени главы одна из команд написала: «День главы не заканчивается в определенное время, ведь главная его работа - помогать людям».

Человеческие, искренние мечты детей и предложения о построении счастливого будущего для России мы слышали также при проведении мероприятия «Социальный проект: от идеи до реализации», конкурсов ораторского искусства «Весна Победы» и «Я лидер. За мной Россия», творческого конкурса «Светлое будущее Томскому району!», игры по обществознанию «Парламентский час», конкурса социальной рекламы «Сделай мир лучше!».

Изменение направления деятельности ММЦ вдохнуло новую жизнь в работу с одаренными детьми. Значительно обновился состав участников, появилась возможность сформировать стабильные группы учащихся, что облегчило проведение мониторинга. Всего за 2019 год в мероприятиях ММЦ «Инициатива» приняло участие более 1000 обучающихся из 15 школ Томского района. Наши активисты также активно принимали участие в мероприятиях самого разного уровня. В декабре 2019 года в г. Барнауле состоится межрегиональный форум «Одаренные дети», на котором Томский район будут представлять 9 учащихся Зональненской школы. Желаем ребятам достойно выступить и вернуться с победой!

В следующем году ММЦ «Инициатива» планирует продолжить работу в выбранном направлении. Будет много новых инициатив, которые обязательно дадут отличные результаты. Благодарим всех, кто принял участие в деятельности ММЦ. Всех с наступающим Новым годом! Успехов, творчества и перспектив!

Координатор ММЦ «Инициатива» Исакова С.А.