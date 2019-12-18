Познавая малую родину

Это масштабный проект направленный на воспитание подрастающего поколения путем погружения в культуру и историю региона.

Организаторами популярных познавательных маршрутов являются департамент общего образования Томской области, областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования (ОГБОУДО) «Областной центр дополнительного образования» и Томское региональное отделение Русского географического общества. Основная цель маршрутов – знакомить ребят с уникальными природными, историческими, литературными, культурными памятниками, достопримечательностями нашего региона.

- Программа каждого маршрута разрабатывается с учетом специфики групп участников, - рассказывает Галина Панюкова, методист областного центра дополнительного образования, курирующий туристско-краеведческое направление. – Интерес к нашему проекту возрастает. За 2017 – 18 учебный год на экскурсиях побывало 6 групп школьников, их общее число составило 110 человек. В 2019 учебном году выполнено 4 новых выезда в рамках краеведческого маршрута «Окно в Сибирь. Тур по Золотому кольцу Томской области», в которых участвовало 58 детей.

Стандартный маршрут «Золотое кольцо Томской области» начинается в Томске, далее пролегает через Шегарский, Молчановский, Кривошеинский и Колпашевский районы. Программа состоит из тематических экскурсий с посещением историко-культурных объектов на территориях муниципалитетов. К примеру, это краеведческий музей имени первого коменданта рейхстага Федора Зинченко и музей казачьей культуры «Братина» в Кривошеинском районе, музей «Поиск» в Молчановской школе.

В 2019 году организаторы в рамках проекта «Золотое кольцо Томской области» запустили новые направления. В их числе – «Литературное наследие Томской области». Это обменные маршруты.

- Так, обучающиеся Шегарского района выезжали через Томск в Асиновский район, где узнавали о писателях и поэтах, проживавших на этой территории – к примеру, о Виле Липатове, братьях Марковых. Среди объектов маршрута - знаменитая усадьба земского врача Н.А. Лампсакова, другие места, имеющие историческую и культурную ценность, - рассказывает Нина Николаевна Курасова, директор областного Центра дополнительного образования Томской области.

В Томске для школьников провели экскурсии в областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова и Дом искусств, а также по историческому центру города, рассказали о местных писателях и поэтах, о сосланных в регион деятелях литературы и искусства. В рамках маршрутов обмена ребята из Асина, в свою очередь, ездили в Шегарский район. Они познакомились с экспозициями местного краеведческого музея, побывали в доме-музее актера Иннокентия Смоктуновского. В доме-интернате «Лесная дача» дети посетили комнату-музей писательницы Марии Халфиной, книги которой пользовались большой популярностью. По итогам поездки в одной из школ района прошел классный час о творчестве наших земляков с демонстрацией советских фильмов. На ребят старые киноленты произвели большое впечатление.

Обучающиеся Молчановской средней общеобразовательной школы №1 проехали по расширенному маршруту «Литературное наследие Томской области». Сначала дети посетили объекты Шегарского района, в Томске для них была организована встреча с поэтами и писателями - томичами. На другой день состоялась экскурсия в Татарскую слободу с посещением музея Эуштинской средней школы и Центра татарской культуры. Ребята узнали о знаменитом Карим-бае, его трагической судьбе. Их угощали национальным блюдом чак-чак, который специально доставляется из Республики Татарстан.

- Проект «Золотое кольцо Томской области» продолжается. Благодаря команде единомышленников – представителей департамента общего образования Томской области, Томского областного отделения Русского географического общества, Областного центра дополнительного образования – появились экскурсионные направления, которые дают школьникам возможность познакомиться с историей нашего региона, позволяют культурно обогащаться и духовно расти. Планируется путешествия по родному краю делать еще доступнее детям, их географию и тематику – шире, - подвела итоги Елена Вениаминовна Вторина, заместитель начальника департамента общего образования Томской области.

Валерия Золотухина.