На шаг впереди

В Академическом лицее имени Г.А. Псахье дают одаренным детям возможность проявлять таланты в учебе, проверять свои способности на практике, становиться успешными.

Прочная основа - залог успеха

Как понять, что ребенок талантлив? Что нужно сделать для того, чтобы его одаренность могла развиваться? Ответы на эти и другие вопросы знают в Академическом лицее имени Г.А. Псахье Томска. На его деловой имидж работают богатейший опыт и традиции, заложенные в 1990-х и «нулевых» годах XXI века, уникальные авторские программы, мощная научно-методическая база, тщательно подобранный педколлектив, тесная взаимосвязь учреждения с вузами, а также учителей и родителей учеников. Уважение и внимание педагогов к каждому ребенку играют огромную роль. Важно помочь детям раскрыться, поверить в свои силы. Каждый новый учебный год в лицее проходит множество содержательных, ярких образовательных событий по различным тематическим направлениям. Здесь, кстати, создан один из трех в Томской области межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми.

- Академический лицей обладает современной базой для проведения масштабных дистанционных образовательных мероприятий (к примеру, физико-математических игр, предметных олимпиад школьников), в рамках межмуниципального центра мы эффективно взаимодействуем с одаренными детьми из города и всего региона, - рассказывает Ольга Панферова, заместитель директора по научно - методической работе МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г. А. Псахье. - В декабре на площадке лицея традиционно разворачиваются дистанционные предметные игры, которые служат важным инструментом в работе по выявлению детской одаренности. Дети учатся действовать в команде, получают междисциплинарные навыки (многие предметы и явления можно понять и познать глубже именно на стыке дисциплин - физики и математики или физики и химии, к примеру), проходят серьезную подготовку к конкурсам и олимпиадам различного уровня. Многие школы привлекает наш физико-математический триатлон, состоящий из двух циклов - отборочного (он включает игры по физике, математике, астрономии, микст-игру) и очного. В процессе участия в нем ребята не только выполняют задания вместе со своей командой, но и могут оценить степень собственной успешности, уверенности в себе. Безусловно, на уровне межмуниципального центра в Академическом лицее имени Г.А. Псахье проходит множество других образовательных событий. Так, в начале текущего месяца у нас открылся большой фестиваль «Пушкинский век», посвященный Году А. С. Пушкина. В его рамках организованы конкурсы, научные конференции, другие интереснейшие мероприятия (финальное запланировано на 17 декабря). Все они, повторюсь, подчинены главной цели - раннему выявлению и развитию одаренности у детей.

Ограничения в здоровье одаренности не помеха

Традиционно в Академическом лицее ведущими являются дисциплины физико-математического и естественнонаучного циклов. Уровень подготовки ребят высок. Обучающиеся при сдаче выпускных экзаменов показывают великолепные результаты. Например, в 2018 году из стен лицея вышли 4 «стобалльника» по химии, один - по русскому языку и 28 медалистов (по сути, каждый четвертый выпускник был награжден медалью). Сегодня, впрочем, есть мнение, что сам по себе данный показатель формален. Однако существуют и другие индикаторы качества образования. Например, текущая успеваемость. Не секрет, что после ввода нового корпуса лицея детей принимают в учреждение по месту регистрации (микрорайон, в котором расположено здание, новый, очень большой, ребятишек много, школ не хватает). По логике, это обстоятельство должно было отрицательно сказаться и на качественных показателях. Но, как свидетельствуют отчетные данные, Академлицей в качестве обучения не потерял: в процентном соотношении оно стабильно держится на уровне более 60% (в 2018 году - 65,8%). Отличники и хорошисты из года в год составляют основную часть обучающихся.

Есть еще один момент, который порой вызывает вопросы у скептиков: как в лицее происходит обучение детей с ОВЗ, инвалидностью, расстройством аутистического спектра? Ведь они зачастую не вписываются в рамки действующих программ по выявлению детской одаренности.

- Одаренность понимается очень широко. Она может быть как предметная, так и общая. Среди особенных детей немало одаренных, - замечает Ольга Панферова. - Они тоже активно участвуют в конкурсах, олимпиадах в рамках деятельности межмуниципального центра. Для нас главное - помочь ребенку раскрыться, поверить в успех, в себя. Недавно были озвучены результаты одного из муниципальных творческих конкурсов, и с гордостью могу сказать: шестеро лицеистов, учеников с ОВЗ, заняли в нем призовые места. В прошедшей межрегиональной конференции приняло участие восемь особенных детей. Сам факт, согласитесь, говорит о том, что наши ученики - способные люди. То, что к ним нужен особый подход, - другое дело. Мы его обеспечиваем, создаем комфортные условия, и ребята охотно учатся и очно, и дистанционно. Отсюда достойные результаты.

Дети талантливы. Важно вовремя их поддержать

Работа по выявлению одаренных детей в Академическом лицее системная. Планы на перспективу широки. В их числе - проведение в будущем году IV межрегиональной конференции «Создание интегрированного образовательного пространства для развития детской одаренности: детский сад - школа - университет». Она проходит в рамках национального проекта «Образование».

Есть планы более долгосрочные. В лицее с 2003 года успешно используется междисциплинарный подход в образовании, который сейчас очень актуален. Опыт его применения в том числе, считает руководство Академического лицея, будет способствовать реальному созданию к 2024 году общего образовательного пространства с помощью сетевых договоров, проведения коллективных или междисциплинарных курсов, углубления и расширения исследовательской деятельности школьников. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно.

- В командной работе легче раскрывается детская одаренность, - поясняет Ольга Панферова. - У ребенка появляется больше шансов почувствовать себя успешным в определенной области знаний, творчества, а значит, идти вперед, развиваться и расти. Дети талантливы. Важно только вовремя это рассмотреть и суметь поддержать, уверенно направляя ребят в нужное русло.

Валерия Золотухина