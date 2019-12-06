Андрей, секс-тур. Человек, который придумал скандальную пиар-акцию года в Томске

Да что же это за беспредел, да кому только такое в голову пришло? – возмущались недавно томичи и кемеровчане, остро реагируя на посты про интригующие баннеры в соцсетях. Томская «реклама секс-туров в Шерегеш» и кемеровская кампания центра лазерной эпиляции оказались в ТОП-новостей Яндекса и темой для обсуждений пользователей Вконтакте и Инстаграм. «Комсомолке» стало интересно, кто же все это запустил, так произошло знакомство с директором PR-агентства «Ads» Андреем Шишковым. Мы встретились, и в кафе за чашкой кофе Андрей ответил на интересующие вопросы.

- Как пришла такая идея о секс-туре?

- Идея эта у нас далеко не первая, до этого проводили подобные пиар-акции, например, социального характера, с целью включить отопление в доме. Тогда людям «помог» плакат «Путин (Навальный) помоги!». Еще была акция про «Памятник мозгу».

Что касается «Секс-тура в Шерегеш», к нам обратилась компания Fox TOUR. Чтобы увеличить узнаваемость бренда. Хотелось как-то ярко заявить о себе на туристическом рынке. Было решено привлечь внимание нестандартной программой, рассказать о том, о чем никто публично говорить не привык. В пабликах соцсетей новость «зашла» и дальше уже покатилась, как снежный ком.

- Не боялся ли ты, что этот баннер вызовет негатив у людей?

- Боялись ли мы? Нет, нашей целью и было вызвать ажиотаж вокруг этой новости. Программу тура мы озвучивали только при запросе в Direct и не сразу. На плакате были только название тура, сумма, девушка и ссылка на профиль в Инстаграм.

- Как думаешь, почему народ так остро реагирует на рекламу про секс?

- Люди в России очень закомплексованы и многие ещё живут советскими стереотипами, о том, что допустимо, а что нет. В этом нет ничего плохого. Просто скованность и страх заставляет людей резко реагировать на вещи, где они себя не могут или бояться реализовать. Самый банальный пример – проблемы в семье интимного характера. Этими комплексами и пользуются маркетологи и PR-щики по всему миру.

- Считаешь ли ты, что в рекламе допустима провокация?

- В каждой PR-акции или рекламе - нет. У компаний разные цели, так что провокация не всегда приносит желаемый результат. Для одной компании провокация может быть лучшим способом заявить о себе. У другой необходимо поднять лояльность и «интрижка» противопоказана. Под каждую задачу должна быть своя стратегия и индивидуальные методы продвижения.

- Важно ли, что после этого всего о тебе подумают люди?

- Мне важно, что думают близкие и родные. Мнение других людей часто переменчиво.

- Как твое окружение относится к тому, чем ты занимаешься?

- Большинство не знает, чем я занимаюсь)) Кстати, моя девушка мной восхищается, считает, что я делаю очень крутые вещи.

Андрей считает, что для продвижения хороши даже провокационные методыФото: из открытых источников

- С кем бы из бизнеса ты хотел поработать?

- С крупными компаниями работать интереснее, так как там задачи более сложные и глобальные.

- Над какими проектами сейчас работаешь?

- Я бы не хотел рассказывать о том, что ещё в процессе реализации, так как это может потерять актуальность. Скажу лишь, что в настоящий момент работаем с компаниями, у которых филиалы в разных городах Сибири. Каждый наш проект – это отдельная история, которая словно живой организм: зарождается, растет, развивается, влияет и оставляет свой след в жизни.