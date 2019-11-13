«Зимняя клубничка»: томичи пожаловались на рекламу секс-тура в Шерегеш

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-13T12:09:18+03:00

Такой баннер появился на выезде из Томска: народ не равнодушен. Фото: ТВ2 Фото: из открытых источников

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Томичи пожаловались на рекламу секс-туров в Шерегеш для женщин. Как сообщается в открытых источниках, соответствующая жалоба была подана в Управление Федеральной антимонопольной службы. По мнению ее авторов, баннер с подобным содержанием нарушает закон «О рекламе».

Вдобавок к нарушению этических норм, считают авторы обращения, баннер установлен на выезде из города таким образом, что затрудняет движение пешеходов на скользкой дороге.

На официальной странице туристической компании-организатора (она называет себя «бюджетной») сообщается, в частности: «Из каждой поездки мы привозим домой тонны радости, гигабайты фотографий, незабываемые истории и самое главное – новых друзей!». Относится ли сказанное к вышеупомянутой рекламе, судить самим клиентам. Добавим: по информации компании, «цена тура зависит от условий проживания».

В УФАС жалобу томичей намерен рассмотреть экспертный совет по рекламе. По результатам обсуждения будет принято решение о том, является ли этот плакат непристойным.

– Сексистская реклама культивирует отношение к женщине как к второстепенному, ничего не значащему в обществе существу. Эта реклама неприличная для нашего времени, для нашей страны, особенно если вспомнить о ценностях, которые пропагандируют власти, когда говорят о высокой духовности, скрепах, патриотизме, – так по просьбе агентства ТВ2 прокомментировала проблему специалист кризисного центра «Семья» Татьяна Дмитриева.

ИСТОЧНИК KP.RU