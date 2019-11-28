К победным вершинам, «Штурман»!

На прошедшей неделе в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование 2019». Среди его лауреатов - томский молодежный интернет-журнал «Штурман», который выпускают обучающиеся медиацентра МАОУ «Планирование карьеры».

- Уверена, участники конкурса «ПРО Образование» из той когорты, чье творчество направлено на созидание и просвещение. Людей, рассказывающих о происходящем в образовании, много. Но не все могут доходчиво и понятно преподнести материал, расставить акценты, а это так необходимо в сегодняшнем мире, - в частности, сказала в своем видеоприветствии конкурсантов министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева. Данное высказывание высокопоставленного руководителя подтверждает: талант и творческий потенциал юных томичей и их наставников высок соответственно награде.

На конкурс было подано более 900 заявок из различных регионов РФ. В числе его лауреатов такие известные СМИ, как «Российская газета», радиостанция «Маяк», журнал «Химия и жизнь». Томский интернет-журнал «Штурман», выпускаемый второй год, преодолев жесткую конкуренцию, был признан лучшим в номинации «Медиаресурсы ПРО образование, которые выбирают сами школьники». Согласитесь, весомый результат! Особенно если учесть, что в состав беспристрастного жюри вошли учащиеся со всей России - активисты, победители олимпиад и конкурсов различных уровней. Судьи отметили интересное содержание материалов, живой язык и нестандартный подход к передаче информации томских юнкоров.

Творческое объединение «Медиацентр ЦПК», в недрах которого появился интернет-журнал «Штурман», было открыто в 2014 году. За 5 лет его питомцы стали лауреатами 14 всероссийских и 3 международных конкурсов, среди которых такие известные, как «Проба пера», «Больше изданий хороших и разных», «Юнга+». Руководитель медиацентра, педагог дополнительного образования Екатерина Ерина - лауреат областного конкурса социально-образовательных проектов, автор программ дополнительного образования, в том числе по олимпиадной и цифровой журналистике. Они успешно применяются в работе.

- Журнал «Штурман», качество которого высоко оценили в столице, наверное, не возник бы без газеты с одноименным названием и проекта радиожурналистики, - считает Екатерина Александровна. - В течение всех пяти лет работы медиацентра мы непрерывно развивались, открывали новые направления: сначала появилась газета из 8 полос, затем собственная студия телевидения, фотостудия, сайт, радиовещание. Наше объединение очень востребовано юными томичами. Число обучающихся растет: если 4 года назад мы набрали одну группу из 15 человек, то в 2019-20 учебном году - уже три группы (это 45 детей). Кроме того, медиацентр посещают ребята, занимающиеся исключительно фотографией, или радиожурналистикой, или Web-дизайном. В общей сложности получается более 50 человек.

Медиацентр появился в свое время в соответствии с потребностями общества. Руководство МАОУ «Планирование карьеры» в лице Натальи Огневой (директор учреждения - кандидат педагогических наук, имеет звание «Почетный работник общего образования РФ») поддержало инициативу родителей одаренных детей, самих школьников и педагогов дополнительного образования Надежды Петровой и Екатерины Ериной открыть новое направление. Кроме Екатерины (она руководит объединением, а также преподает основы журналистики, видеосъемку и видеомонтаж), в медиацентре в настоящее время работают еще трое педагогов: Максим Кузнецов (радиожурналистика), Александра Федоткина (Web-дизайн), Екатерина Гольц (фотография). Медиацентр оснащен современной аппаратурой и оборудованием. Школьники имеют возможность «примерить» на себя профессию фоторепортера, радийщика, пишущего и снимающего видеосюжеты журналиста. Впрочем, высокий уровень культуры письма и речи, владение фото- и видеокамерой сегодня важен не только журналисту или филологу. Полученные навыки и умения очень пригодятся в любом деле и просто в жизни.

И все же большинство ребят стремятся попробовать себя в профессии, чтобы после принять окончательное самостоятельное решение. Ведь выбор - дело непростое. Миссия центра «Планирование карьеры» - создание условий для допрофессионального самоопределения старшеклассников. Творческое объединение «Медиацентр ЦПК» за свою «первую пятилетку» помогло определиться не одному десятку выпускников средних общеобразовательных школ Томска. Сегодня это успешные студенты престижных вузов страны, среди которых НИ ТГУ, СПбГУ, МГУ, другие известные университеты. Хочется верить, что и ребята, выпускающие интернет-журнал «Штурман» столь профессионально, в выборе профессии не ошибутся и что их на избранном пути ждет череда новых больших побед!

Валерия Золотухина