Миссия выполнима: создать робота за два часа и стать олимпийцем!

В минувшее воскресенье в МАОУ «Томский Хобби-центр» состоялась первая робототехническая олимпиада для детей от дошкольной лиги до 14-летнего возраста. Главной изюминкой, по задумке организаторов, стала абсолютная самостоятельность участников. Каждый участник-ребенок сам, без помощи педагога-наставника, без поддержки родителей должен был справиться с незнакомым заранее заданием, что, согласитесь, совсем не просто. Помимо знаний участникам требовались удача и сообразительность.

Олимпиада получила название «Пытливые умы», поскольку направлена она на развитие мышления, интеллекта, нестандартных решений и, конечно, самостоятельности юных техников.

Индивидуальные олимпиадные соревнования состоялись в трех номинациях: Lego-мир - для дошколят и младших школьников, Beginner - для детей 7-9 лет и, наконец, Junior - для участников от 10 до 14 лет.

Все, что мог взять с собой участник, - это набор Lego WeDo (Beginner), набор Lego mind storms EV3 (Junior), планшет или ноутбук, ну а главное - свой пытливый ум и волю к победе. Причем тематика заданий по каждой из категорий олимпиады стала известна участникам только после жеребьевки.

Юные лего-конструкторы составляли техзадание Деду Морозу: «Вот что сложим из кубиков - то и подарим!» Знакомые с основами робототехники участники получили задания посложнее. На выполнение олимпиадных заданий им было отведено ровно два часа. В аудиториях стояла тишина, почти как на экзамене, ведь, кроме членов жюри и юных техников, вход был строго ограничен. Педагоги, родители, тренеры не допускались к участникам во время выполнения заданий и не могли подсказывать.

И все же всем восьмидесяти участникам удалось не только пройти испытания, но и хорошо провести воскресное утро. Организаторы предусмотрели чередование образовательных и развлекательных моментов. Так что и головой поработать пришлось, и для игр-развлечений нашлось время!