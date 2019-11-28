Экзамен на современность

В начале нынешнего года в Томской области стартовали перемены, которые затронут всех педагогических работников, директоров школ и организаций среднего профессионального образования. Кто и как будет менять компетенции учителей в Томской области, зачем это нужно сейчас и каких результатов ждут реформаторы - об этом в нашем материале.

Звонок для учителя

В российских школах сегодня учится 15 миллионов человек, то есть каждый десятый гражданин страны. При этом учителей насчитывается 1,5 миллиона, но, по мнению Рособрнадзора, далеко не все педагоги обладают требуемым объемом компетенций, необходимым для подготовки успешного поколения. В качестве исправления ситуации предложена новая горизонтальная система учительского роста, которая вводит серьезные оценочные процедуры. Учителей будут проверять не только на знания их собственного предмета, но и давать им содержательную, методическую, коммуникативную и психолого-педагогическую оценку.

Апробация новой модели аттестации проходит в пилотных регионах, в число которых входит и Томская область, которая уже третий год участвует в этой работе. На днях завершается подготовка к одному из этапов апробации, где будут задействованы около 200 томских учителей. Но это лишь часть общенациональной системы учительского роста, которая входит в федеральный проект «Учитель будущего».

- Согласно ему, не менее половины наших педагогов должны повысить свою квалификацию. Предполагаются новые стимулы для карьерного роста, но главное - поднять качество образования в школах, - говорит координатор регионального проекта, начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы областного Департамента общего образования Марина Садиева. - В рамках намеченного в регионе до 2024 года будет создан центр непрерывного развития профессионального педагогического мастерства, а также центр оценки компетенций и квалификации педагогов. Именно они будут аккумулировать вокруг себя всю деятельность по повышению учительского роста, но это не значит, что пока центров нет, ничего не делается, напротив - за счет имеющихся ресурсов работа идет активно.

Одним из таких ресурсов является Томский областной Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, который выбран в качестве оператора регионального проекта «Учитель будущего».

- Мы хотели бы, чтобы томские учителя не просто повысили свою квалификацию, но стали соответствовать требованиям современности, - считает ректор ТОИПКРО Оксана Замятина. - Сейчас стремительно развиваются технологии, меняются сами дети, возникают прежде невиданные предложения глобального рынка труда. Не удивительно, что формируется и новое представление о современных компетенциях учителей, о том, чему они сегодня должны обучать ребят.

Навигаторы успеха детей

В проект «Учитель будущего» вовлечены все 20 муниципалитетов Томской области. При этом система непрерывного повышения уровня компетенций касается не только школьных учителей, но и специалистов - учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, а также административного персонала образовательных организаций.

- В рамках нацпроекта «Образование» проект «Учитель будущего» является ключевым, поскольку позволяет обеспечить систему непрерывного повышения компетентности всех педагогических работников системы общего и профессионального образования, - говорит Марина Садиева. - Эти показатели будут достигаться, во-первых, за счет обновления содержания и форм повышения профессиональной компетентности, во-вторых, через активную подготовку необходимых навыков у молодых учителей. Из этого вытекает третья задача - развитие системы наставничества.

Предлагаемая модель непрерывного профессионального развития учителей основывается на принципиально ином содержательном подходе к системе повышения квалификации педагогов и оценке уровня их компетенции. На будущий центр оценки возложена функция анализа результатов диагностики профессиональных компетенций педагогов и оказание им помощи в построении индивидуальных образовательных маршрутов. В свою очередь, уже имеющиеся традиционные институты, как ТОИПКРО и ТГПУ, будут осуществлять научно-исследовательскую деятельность, проводить профессиональную переподготовку и обеспечивать индивидуальное ориентирование программ повышения квалификации.

По словам ректора ТОИПКРО, сегодня кардинально меняется содержательная часть совершенствования педагогического мастерства. Она включает не просто лекции для учителей, но и различные конкурсы профмастерства, семинары, форумы, мастер-классы и множество проектных сессий.

- Способы получения разнообразной информации меняются ежегодно, поэтому учитель уже не справляется с функцией единственного главного источника полезных для детей знаний, ему приходится постоянно конкурировать с другими каналами, - говорит Оксана Замятина. - Думаю, что сегодня учитель должен превратиться в навигатора образовательной жизни ребенка. Это человек, который подскажет, как составить личный образовательный маршрут, соответствующий твоим талантам и способностям. Наша задача - показать наиболее эффективные методы грамотной организации работы ребенка.

Опережая грядущий спрос

Безусловно, проект «Учитель будущего» напрямую касается Томского государственного педагогического университета, поскольку вуз закрывает основной заказ региона на педагогические кадры.

- Если говорить про действующих учителей, которые нацелены развиваться как профессионалы, то ресурсным инструментом здесь является широкий спектр наших магистерских программ по предметной подготовке, практической психологии, управлению в сфере образования, дополнительному и инклюзивному образованию - говорит директор Института психологии и педагогики ТГПУ, профессор Лариса Смышляева. - Педагоги могут развиваться, наращивать профессиональные компетенции и обретать дополнительную квалификацию через магистратуру.

Развитию профессиональной компетентности педагогов способствует их включенность в научно-исследовательскую деятельность. Те педагоги, которые выбирают для себя карьерную стратегию исследователя, имеют возможность обучаться в аспирантуре ТГПУ.

- Мы рассматриваем и используем наставничество как ресурсную кадровую технологию профессионального развития педагогов. В вузе работает группа педагогов-исследователей, которая занимается сбором и анализом лучших практик наставничества в системе общего образования, их экспертизой и технологизацией, - рассказывает Лариса Смышляева. - По итогам этой работы проводятся обучающие семинары, коуч-сессии по наставничеству для педагогов региона.

Хотя проект «Учитель будущего» стартовал лишь в этом году, Томская область, как можно заметить из вышесказанного, уже имеет свои оригинальные наработки повышения профессиональных компетенций.

- Многие из учителей получили профильное образование 10-20 лет назад, с тех пор очень многое изменилось, и хотя этим специалистам оказывалась постоянная методическая поддержка, этого уже недостаточно. Содержание учебного процесса должно соответствовать требованиям современного общества и рынка труда, - говорит Марина Садиева. - И проект «Учитель будущего» поможет сформировать в Томске среду, где будут все условия для непрерывного педагогического роста.

Константин МОРОЗОВ.