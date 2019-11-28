Юным талантам - внимание и поддержка

Гимназия № 24 известна общественности не только качественными предметными результатами, но и тем, что ее педагоги учат гимназистов творить, стремиться к успеху и радоваться жизни. В ней есть условия для свободного личностного выбора, определяющего индивидуальное развитие гимназиста, право на пробы и ошибки, успехи в разных направлениях деятельности.

В этом году два гимназиста - Андрей Бочтарев и Дана Огаркова - стали лауреатами премии Города Томска в сфере образования в 2019 году по категории «Учащиеся и воспитанники».

- В настоящее время и Андрей, и Дана - шестиклассники, но у них уже есть победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах. Дети успешны и в учебной деятельности, - говорит Анна Борисовна Филатова, заместитель директора гимназии № 24. - Так, Андрей - способный ученик, он проявляет интерес к знаниям, понимает необходимость хорошо учиться. Залог его успеха - высокие интеллектуальные способности, развитое творческое мышление, эмоциональность, чувство долга и ответственности. Сфера интересов Андрея не ограничивается только учебой - он параллельно учится в музыкальной школе по классу вокала, играет на фортепиано, занимается плаванием. В его портфолио только в 2019 году - победы в трех международных конкурсах!

Дана Огаркова - отличница, всесторонне развитая, целеустремленная и творческая личность. Гимназистка с 4 лет занимается восточными танцами, успешно участвует во многих танцевальных конкурсах всероссийского и международного уровней. Дана активно участвует в проектной деятельности, была победителем VIII региональной научно - практической конференции «Мир науки глазами детей». И список побед и достижений можно продолжать и продолжать.

Каждый день лауреатов расписан по минутам, но это их не огорчает. Они привыкли жить в таком ритме. Наоборот, это мобилизует, воспитывает у них ответственность, целеустремленность, учит достигать поставленные цели.

- У нас всегда есть дети, которые отлично учатся и увлеченно занимаются танцами, музыкой, художественным творчеством или спортом, - продолжает А. Б. Филатова. - Велика роль родителей этих детей, которые уже с детского сада вовлечены в дополнительное образование. Дети приходят в гимназию с опытом занятий в творческих студиях, музыкальных и художественных школах, спортивных секциях. Педагогический коллектив гимназии поддерживает стремление детей к творческому развитию. Наши гимназисты умеют учиться, умеют грамотно распоряжаться временем и в результате - многое успевают и многого добиваются!

Большую часть времени ребенок проводит в школе. Юные таланты необходимо отмечать и поддерживать, и роль общественного признания - велика. Не зря же психологи говорят, что время от времени каждому человеку нужно стоять под софитами. Победа в конкурсе, звание лауреатов - это и награда за великие труды и стимул для дальнейших занятий - учебой, творчеством, спортом. Сейчас в гимназии мы составляем банк данных талантливых и способных детей, который включает в себя успехи наших обучающихся в предметных олимпиадах, творческих и спортивных конкурсах. Для этого разрабатываем положение о рейтинговой оценке и поощрении наших «звездочек». Думаем, что эта работа поможет нам не только качественно оформить конкурсные документы для будущих участников, но и поощрять огромное количество гимназистов за их достижения в разных направлениях деятельности.

Объяснить эти хлопоты можно одним: успехи детей - это успехи совместной работы семьи и школы. Со временем из способных, талантливых детей вырастут толковые специалисты, которым отвечать на вызовы XXI века для нашей страны.

Записала Инга ЛЕБЕДЕВА