Изучаем немецкий, путешествуем, строим мосты дружбы

Иностранный язык - обязательный предмет школьной программы и вполне очевидно, что его изучение повышает интеллектуальный уровень, расширяет кругозор, помогает приобрести уверенность в своих силах и может помочь во время путешествий. Главная ценность владения иностранным языком - возможность его применять.

Деятельность межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Wunderkinder» на базе гимназии № 6 ориентирован на детей, чьи способности проявляются в изучении немецкого языка и одна из задач центра - создать условия для практического применения иностранного языка и развития коммуникативных компетенций учеников через участие в международных школьных обменах. Налаженное социальное партнерство - один из ресурсов для решения этой задачи.

Благодаря сотрудничеству с организациями российских немцев - областным Российско-немецким домом и Международным союзом немецкой культуры 8 ребят гимназии провели летом 2019 года незабываемые две недели в этнокультурном лагере в Германии на острове Зюльт (Sylt). Живое общение, работа над проектами и замечательный отдых - такие впечатления привезли ребята.

Возможность участия в школьном обмене получила группа гимназистов под руководством учителя немецкого языка Корюкиной Тамары Ивановны, победив в конкурсе проектов Гете-института г. Москвы «Футбол объединяет». Это уже не первый опыт сотрудничества с институтом им. Гете. В качестве приза - поездка проектной группы в Германию в сентябре 2019 года. Живое общение, посещение школы и проживание в немецких семьях способствовало совершенствованию знаний немецкого языка и получению непосредственного опыта общения и взаимодействия со сверстниками и, как следствие, приобретение новых друзей. Эта поездка принесла много впечатлений еще и потому, что была возможность познакомиться с историей, достопримечательностями и современной жизнью города Франкфурта-на-Майне, стать гостями Вальдорфской школы в городе Эдинген.

Многолетнее сотрудничество с организацией школьных обменов «Gastschüler in Deutschland» Петера Гебеля дает возможность ученикам два - три месяца жить в немецкой семье и учиться в немецкой школе. Ежегодно по программе отправляются ученики, которые готовы на время стать членами новой семьи, обрести новых одноклассников, учиться жить в новых условиях и, главное, два-три месяца говорить только по-немецки. Это великолепный личный опыт и языковая практика!

Гимназия № 6 - базовая школа Центрального управления зарубежных школ Германии (ZfA) по подготовке к «Диплому немецкого языка» (Deutsches Sprachdiplom), который также открывает ребятам много возможностей. Центральное управление зарубежных школ Германии ежегодно предлагает программы международного обмена для тех, кто сдал международный экзамен и получил заветный сертификат, подтверждающий знания немецкого языка. Попасть в программу не просто, это конкурс, и отбор проводят Генеральное консульство Германии и Германская служба академических обменов. В этом году победителем и участником трехнедельной страноведческой программы «Германия плюс» стал ученик 11 класса Гуреев Артур.

Но самый большой успех ожидал выпускницу гимназии 2019 года Глинкину Любовь. Пройдя все конкурсные испытания, она получила стипендию Германская служба академических обменов для обучения в немецком вузе по специальности «Фармакология».

Все это подтверждает тот факт, что знание и владение в иностранным языком открывает сегодня человеку огромные возможности. Нужно только правильно их использовать и никогда не упускать шанс.

Елена Негодина, координатор межмуниципального центра по работе с одаренными детьми «Winderkinder», учитель немецкого языка