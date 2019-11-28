Наш маленький добрый дом

Директор школы Оксана Олеговна Антошкина распахивает дверцы небольшого шкафа в школьном музее и показывает старые, еще советских времен, разноцветные картонные папки на полках. Их много, а в них - альбомы с фотографиями выпускников разных лет. Такие подарки оставляли на память школе выпускные классы. Теперь 11-классники дарят общие фото, и они тоже вызывают неизменный интерес на вечерах встреч выпускников.

Их проводят раз в пять лет, и каждый юбилей собирает десятки бывших учеников, любой из которых, наверное, может назвать школу родной. Именно так, а еще «хорошей», «любимой», «вторым» и «добрым домом» назвали школу нынешние учащиеся, посвятившие сочинения ее 110-летию.

Лучшие из этих трогательных и искренних размышлений в прозе и стихах учителя собрали в брошюру и дарили ее участникам юбилея, состоявшегося в конце сентября. Начался праздник в школе, а продолжился большим концертом в актовом зале ТГПУ и чаепитием для ветеранов.

Своего большого зала, который смог бы вместить учителей, учащихся, сотрудников и гостей, в школе нет. Небольшое двухэтажное кирпичное здание СОШ № 2 на улице Р. Люксембург сохранило облик, обретенный им при строительстве в начале XX века.

Сегодня классы и кабинеты, фойе и столовая, другие помещения школы оформлены в современном стиле, придающем уюта зданию, где учатся около 500 учеников.

Коллектив учителей бережно хранит лучшие традиции предыдущих поколений и развивает их, считая, что к этому «располагают сами стены». Эти традиции - в проведении Дня учителя, праздников День Победы, День знаний, осенний поход, в которых участвуют все школьники с 1-го по 11-й класс. Традиции - и в совместной учебе, во взаимопомощи и поддержке, которые проявляют одноклассники и «любимые, самые лучшие, интересные и ответственные учителя». Они «не только учат, но и воспитывают, помогают и наставляют», написали школьники в своих сочинениях.

- Воспитание, социализация всегда были важными составляющими учебного процесса нашей школы. Мы здесь живем как одна семья, у нас все на виду, - замечает директор. - То, что сложно для большой школы, доступно для нас, и каждый ребенок может проявить свои способности. Бывает, родители, приводя к нам детей из крупных школ, объясняют, что там ребенок потерялся, не хочет учиться. А мы каждого ученика знаем в лицо. Большинство наших педагогов - люди творческие. Они делают все возможное, чтобы детям было интересно и комфортно учиться. У нас стабильный коллектив учителей. Молодежь составляет около 30 процентов. Молодые учителя перенимают опыт педагогов со стажем. Стажисты - это наш огромный капитал, и мы стараемся сохранять учительский потенциал.

Успешный эксперимент

Вторая школа развивает уникальный для Томской области опыт раздельного обучения мальчиков и девочек с 1-го по 8-й класс.

- Мы реализуем этот проект с сентября 2012 года, - поясняет Оксана Олеговна. - Так как в самом начале в школе размещались Владимирские женское и мужское училища, и на первом этаже учились мальчики, а на втором девочки, наш эксперимент, можно сказать, исторически обусловлен. Когда 8 лет назад я пришла сюда, то задалась вопросом, что влияет на развитие личности ребенка, отражаясь на качестве обучения? Психологи провели исследование математических способностей обучающихся и предложили различные технологии. Мы с коллегами выбрали раздельное обучение - здоровьесберегающую технологию.

Время показало, что в таком обучении много преимуществ. Они связаны с лучшей адаптацией детей в классах начальной и основной школы. Учащиеся чувствуют себя комфортнее и меньше пропускают уроки. У мальчиков быстрее формируются правила мужского поведения, и они отлично взаимодействуют с педагогами-мужчинами на уроках физкультуры, физики, математики, химии, истории, ОБЖ.

Отдельные педагоги-женщины лучше находят язык с девочками, и руководство школы учитывает их интересы при распределении классов.

Коллектив школы стремится не просто работать, но жить в постоянном поиске интересных идей и технологий для развития личности, обучения и воспитания новых поколений школьников.

Ирина Киселева.