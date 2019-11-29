«Все, что обещаем, - мы делаем. Что не можем - не обещаем»

Город Асино представляет пример того, как в современных условиях муниципальное образование может достойно развиваться, если по максимуму использует все имеющиеся возможности. С 2017 года администрацию городского поселения возглавляет Андрей Костенков, который с готовностью рассказывает, как в течение двух последних лет на территории удалось реализовать многие важные начинания при поддержке района и области, а также посредством участия в национальных и региональных проектах.

Старт программы переселения

В ноябре в городе Асино произошло событие, значимое для всей Томской области: был дан старт программы по расселению жильцов из ветхих и аварийных домов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Квартиры в новом кирпичном доме получили 10 семей, ранее проживавших в деревянных бараках 1938 года постройки. На переселение 25 человек из бюджета было направлено 18 млн рублей. В торжественной церемонии заселения новоселов участвовал вице-губернатор по строительству и инфраструктуре региона Евгений Паршуто, который сообщил, что на переселение жителей аварийных домов регион получит в течение 6 лет 6,4 млрд рублей. По предварительным данным, это позволит обеспечить комфортными условиями проживания 9,6 тысячи человек. В частности, в 2019 году примеру Асина последуют еще два муниципалитета - Томск и Чаинский район.

Дороги, которые мы выбираем

Состояние дорожной сети - неотъемлемое условие достойного качества жизни на территории. В течение минувшего и текущего годов в Асиновском городском поселении удалось выполнить, без преувеличения, огромный объем работ по дорожному ремонту.

- Поэтапно закрыли практически все «больные» участки на основных и прилегающих дорогах, - рассказывает Андрей Костенков. - Был произведен долгожданный ремонт на улицах им. Гончарова, 2-й Трудовой, Павлика Морозова, им. 370 стрелковой дивизии, Боровой в микрорайоне ТРЗ, Николая Довгалюка, Ивана Буева, Сельской, частично ул. имени Ленина, Челюскина, Заводской.

Только в 2019 году за счет губернаторской программы «Дороги» и местного софинансирования (всего более 40 млн рублей) в городе Асино было отремонтировано больше 6 километров дорог и порядка 300 метров тротуаров. Отметим, что тротуарам администрация поселения сегодня уделяет отдельное внимание.

- Ремонтируем старые, строим новые, в планах на ближайшие годы - сделать тротуары там, где их ранее не было, но они необходимы, - в частности, на улицах Павлика Морозова и Тельмана, где пролегают школьные маршруты и пока ребята вынуждены ходить по обочинам, - говорит Андрей Григорьевич. - Выбор объектов вынесен на голосование жителей, работы будут выполнены в рамках проекта «Инициативное бюджетирование».

Детская площадка на ул. Мирная, 39. Фото: из архива Асиновского ГП

Благоустройство - дело общее

Активно работают асиновцы и по программе «Формирование комфортной городской среды», благодаря чему в городе после общественного обсуждения были выполнены многие проекты по благоустройству дворов и общественных пространств, связанные с озеленением и обустройством детских и спортивных площадок, скверов и других зон отдыха, например, в микрорайоне Лесозавода, рядом со строящимся храмом Покрова Пресвятой Богородицы и у краеведческого музея.

Новый сквер у храма Покрова Пресвятой Богородицы. Фото: из архива Асиноского ГП.

Жители Асина и гости города высоко оценили работы на Привокзальной площади со сменой асфальтового покрытия, а также реставрацией знаменитого местного памятника партизанам и жертвам колчаковского террора в 1919 году.

Особое значение для города в свете предстоящего празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне имеют комплексные работы, выполняемые в течение двух последних лет на территории Мемориального комплекса воинам-асиновцам, на что ушло более 14 млн рублей.

В преддверии празднования юбилея Победы выполнен ремонт на территории мемориала. Фото: аз архива Асиновского ГП

О важности обратной связи

Теперь здесь появилась полноценная современная пешеходная зона с освещением и малыми архитектурными формами. В скором времени будут смонтированы новые гранитные плиты с именами погибших земляков.

Все основные проекты по благоустройству города, как предусмотрено госпрограммами, предварительно выносятся на суд населения для обсуждения и голосования. И тут, с горечью констатирует Андрей Костенков, очень не хватает активности граждан.

«Хотелось бы больше контакта с населением, - говорит Андрей Григорьевич. - Особенно обратной связи не хватает с людьми молодого и среднего возраста. Я понимаю, что у них семьи, дети, работа, но кому как ни конкретным жителям районов лучше знать, что нужно сделать на их территории? Мы призываем к диалогу, готовы предоставить место для конструктивного общения и всегда рады откликам в социальных сетях».

Тем не менее у администрации Асиновского городского поселения есть надежные помощники - действует Общественный совет, совет старейшин, сейчас формируется совет председателей многоквартирных домов. Преимущественно в эти организации входят люди старшего поколения, и их работа очень весома.

«Бабушкин патруль» и детский хоккей

Жизнь показывает, что при поддержке и участии населения становятся реальными самые смелые и замечательные задумки. Так, в 2019 году в Асине стартовал уникальный для Томской области проект «Бабушкин патруль», когда сотрудникам ГИБДД стали помогать контролировать ситуацию на дорогах пожилые жители города. Активные пенсионеры ответственно патрулируют улицы, следя за соблюдением правил дорожного движения автомобилистами и пешеходами.

Кроме того, по инициативе главы Асиновского городского поселения и при помощи всех, кому не безразлично воспитание подрастающего поколения, в марте этого года был впервые проведен Кубок по хоккею среди юношей на приз города Асино. В мероприятии приняли участие четыре команды из Асиновского, Первомайского, Кожевниковского и Шегарского районов.

- Нужно было видеть эмоции юных участников: тут было все - слезы, переживания! Это у них в памяти останется навсегда, - убежден Андрей Костенков. - У ребят появился интерес к соревнованиям, а они необходимы, чтобы расти в спорте. Я знаю, что к следующему турниру они будут готовиться совершенно по-другому. Мы будем развивать это начинание, возможно, в 2020 году сделаем мероприятие двухдневным.

Настойчивый подход к делу

Говоря о планах на будущее, глава поселения отдельно отмечает две задачи: подготовка к газификации территории (а газ должен сюда прийти уже в 2021 году) и масштабное благоустройство Городского сада. Проект стоимостью примерно в 90 млн рублей будет представлен на федеральный конкурс «Малые города». В 2019 году асиновцев на этом конкурсе обошли земляки из города Кедровый, но Андрей Костенков убежден, что нужно добиваться победы. Сейчас проект дорабатывается.

- В любом деле нужен позитивный настрой и терпение, - уверен глава городской администрации и излагает свой главный принцип: «Все, что мы обещаем, - делаем, а что не можем - не обещаем».

Татьяна Листкова.