2019-11-28T05:21:38+03:00
Общество

Проректором Томского политехнического университета назначен гуманитарий

Образовательную деятельность технического вуза будет курировать историк
Татьяна Щукина
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Евгению Лукову 45 лет и ранее он два года был деканом истфака ТГУ. Фото: с сайта ТГУЕвгению Лукову 45 лет и ранее он два года был деканом истфака ТГУ. Фото: с сайта ТГУ
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Удивительные процессы продолжаются в сфере образования Томской области. Не успели в начале ноября томичи удивиться назначению и.о. ректора Томского политеха проректора соседнего вуза (ТГУ) Виктора Дёмина, как проректором политехнического университета по образовательной деятельности был назначен еще один человек из ТГУ Евгений Луков.

Между тем, 45-летний Луков до своего фантастически-стремительного карьерного взлета был с 2017 года деканом истфака, или как его называют нынче - факультета исторических и политических наук. Он кандидат исторически наук, ровно 20 лет назад защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Законодательные акты Западно-Сибирского комиссариата и Временного Сибирского правительства как источник по истории Гражданской войны в Сибири (конец мая – начало ноября 1918г.)».

Напомним, что ранее новую команду ТПУ пополнил представитель «нефтнки»: 5 ноября первым проректором ТПУ был назначен специалист «Газпром нефти» Андрей Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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