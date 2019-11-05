В ТПУ назначен врио ректора проректор ТГУ

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-05T14:48:17+03:00

Также было объявлено о других кадровых переменах

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Губернатор Томской области и председатель Наблюдательного совета вуза Сергей Жвачкин представил коллективу университета временно исполняющего обязанности ректора. Им назначен Виктор Дёмин. К своим обязанностям он приступит с 6 ноября. Этот пост, согласно приказу, он будет занимать не более года.

Отметим, Виктор Валентинович Дёмин является заслуженным работником высшей школы Российской Федерации. По образованию он инженер-оптик, в 1980 году окончил радиофизический факультет Томского государственного университета. Имеет ученую степень кандидата физико-математических наук. С 2001 по 2013 год возглавлял радиофизический факультет ТГУ. В 2014 году был назначен проректором по образовательной деятельности ТГУ.

Область научных интересов Виктора Дёмина — голография и голографические исследования частиц.

Он обладатель 12 патентов и авторских свидетельств, руководитель проекта по созданию линейки аппаратно-программных комплексов для подводной голографии планктона и оседающих частиц для мониторинга биоэффективности водной акватории, биоразнообразия экосистем, биоиндикации, особенно для раннего предупреждения опасных ситуаций вблизи атомных станций, нефтяных платформ, газопроводов.

«Я хочу сразу сказать всем коллегам, что четко понимаю степень своей ответственности. Уверен, что мы не один раз еще обсудим нашу дальнейшую стратегию. Мы все вопросы будем обсуждать совместно, и у нас все получится», — выступил с обращением Виктор Дёмин.

Также, 5 ноября был представлен новый первый проректор ТПУ. Им стал Андрей Яковлев, ранее развивавший науку и технологии в компании «Газпром нефть».

ИСТОЧНИК KP.RU