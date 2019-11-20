Газ в доме: как обеспечить безопасность

Ряд трагических случаев, произошедших в нашей стране, вновь привлекли внимание общественности и власти к вопросам безопасного использования газа в наших домах.

Наиболее распространенные причины аварийных ситуаций связаны с человеческим фактором. Это несоблюдение правил безопасности, самовольное вмешательство в работу газового оборудования, обычная беспечность и безответственность, за которую люди расплачиваются порчей или потерей имущества, здоровьем, а иногда и жизнью. Более 60% от числа всех происшествий с газом в нашей стране вызваны отсутствием тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Всего за три дня сентября из-за отравления угарным газом, вызванным нарушением тяги в дымоходах, пострадали 13 человек, из них 6 человек погибли.

Одна из самых эффективных мер по предупреждению возможных внештатных ситуаций с газом – регулярное техническое обслуживание газового оборудования потребителей. Ежегодное техобслуживание позволяет контролировать техническое состояние газового оборудования, вовремя выявлять неисправности, устранять нарушения, тем самым обеспечивая безопасность в газифицированных домах.

В 2018 году вступила в силу утвержденная Минстроем Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Согласно этому документу, за состояние внутридомового газового оборудования, являющегося общим имуществом, несет ответственность управляющая компания многоквартирного дома. За газовым оборудованием непосредственно в квартире должны следить сами собственники. Каждый потребитель газа обязан заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспечить доступ специалистам для проведения ТО.

В процессе выполнения работ специалисты оценивают техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

Самостоятельно ремонтировать газовое оборудование нельзя Техобслуживание ВДГО/ВКГО имеют право проводить только сотрудники специализированной организации, с которой у собственника помещения заключен договор. Плановое техническое обслуживание проводится один раз в год на основании такого договора.

В процессе выполнения работ специалисты оценивают техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверяют герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования, проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту. Минимальный объем услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния определен действующим законодательством и зависит от типа газового оборудования, установленного в помещении.

Если оборудование нуждается в ремонте или замене, для выполнения работ также необходимо привлечь специализированную организацию, с которой заключен договор. Самовольная установка или ремонт газового оборудования – грубейшее нарушение, которое создает угрозу здоровью и жизни людей и часто является причиной аварийных ситуаций. В ноябре прошлого года в Каргасокском районе Томской области по вине одного из жителей, доверившего установку газового котла в квартире непрофессионалу, более 200 домов остались в морозы без газоснабжения.

Нет договора – нет газа Наличие договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования – не только требование законодательства, но и обязательное условие поставки газа. Если в газифицированном многоквартирном доме специалисты не попали хотя бы в одну квартиру – опасности подвергаются все жители дома.

Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения таких работ, а также уклонение от обязательной замены оборудования – это серьезные правонарушения, за которые законодательством предусмотрен штраф в размере до 2 тысяч рублей (при повторном нарушении – до 30 тысяч).

В качестве крайней меры газораспределительная организация имеет право приостановить газоснабжение. При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на потребителя, что в итоге обходится дороже стоимости техобслуживания.

Уважаемые потребители газа! Для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО. Все контакты специализированной организации есть в вашем договоре на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования.

Узнать, когда техническое обслуживание будет проходить в вашем доме или квартире, вы можете на сайте «Газпром газораспределение Томск» gazpromgr.tomsk.ru.

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