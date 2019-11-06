Тунгусы сибирской тайги

В 30-м году прошлого века о сымско-кетских эвенках, проживающих в Западной Сибири, узнали широкие слои населения СССР и даже некоторых стран мира. В то время на экраны вышел художественный фильм «Тунгус с Хэнычара», снятый с использованием материалов этнографической экспедиции. Кинолента была представлена как в отечественном, так и в зарубежном кинопрокате. В США и Англии она шла под названием «Law of the Siberian Taiga» («Закон сибирской тайги»). К сожалению, фильм не дошел до наших дней. Впрочем, и от традиционного быта сымских эвенков сохранилось немногое, да и носителей языка осталось чуть более десятка.

Баланс на Орловке

Расцвет в изучении эвенков пришелся на первую половину XX века. Одним из наиболее известных этнографов-тунгусоведов являлась Глафира Макарьевна Василевич, ставшая автором нескольких словарей и более 50 школьных учебников на эвенкийском языке. Надо отметить, что в тот период в Западной Сибири были созданы благоприятные условия для сохранения эвенкийского языка и культуры.

- В частности, в 1930-е годы на территории современного Верхнекетского района Томской области было сформировано производственное объединение им. Беляевских на реке Орловка. Значительная часть территории была поделена между эвенкийскими оленеводческими бригадами, сформированными по родственному принципу. Большая часть административных должностей была занята также эвенками. Русскими являлись только специалисты - врачи, учителя, ветеринары, - рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии, теории и истории культуры Института искусств и культуры НИ Томского государственного университета Ирина Максимова.

Вплоть до середины 1950-х годов эвенки сохраняли оленеводческий характер ведения хозяйства, имели значительные права самоуправления и могли справлять традиционные обряды, что привлекло на Орловку семьи с Васюгана, Тыма, Чулыма, Сыма. Можно сказать, что здесь удалось создать оптимальный баланс между самобытностью коренного народа и «благами цивилизации»: эвенки могли пользоваться медицинской помощью, учить детей и в то же время поддерживать привычный уклад жизни.

К сожалению, с началом масштабных лесозаготовок в Верхнекетье ПО им. Беляевских было упразднено.

- Эвенки расселились по разным населенным пунктам региона и постепенно утратили навыки оленеводческого ведения хозяйства, - говорит Ирина Евгеньевна. - Последние кочевые семьи исчезли в начале 1980-х годов, одновременно были утрачены и черты традиционного быта, а также повседневное использование родного языка.

Угасание культуры оленеводов

В 2010 году на территории Верхнекетского и Каргасокского районов Томской области при поддержке РФФИ в течение месяца проходила эвенкийско-селькупская экспедиция лаборатории автоматизированных лексикографических систем Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. Ломоносова.

«Основной задачей экспедиции был сбор лексического и текстового материала по сымскому диалекту эвенкийского языка и кетскому и тымскому диалектам селькупского языка, а также социолингвистическое обследование поселков с автохтонным населением», - сообщили исследователи.

По итогам работы ученые констатировали неутешительный факт:

«В этом сезоне мы работали в буквальном смысле на руинах автохтонных языков. Из 29 сымских эвенков, живущих в Каргасокском районе, на своем этническом языке не говорит никто. В Верхнекетском районе, где проживают 60 эвенков, ситуация может показаться куда более радужной: в пос. Белый Яр живут двое носителей сымского диалекта эвенкийского языка (брат и сестра, ему 73, ей 65).

Тамара Ивигина, как и ее брат Владимир, - представитель шаманского рода Ивигиных (Шамба) из поселка Белый Яр. Фото: lcl.srcc.msu.ru

Среди опрошенных нами селькупов Кети и Тыма больше половины считают свой этнический язык бесполезным в современном обществе. Среди эвенков отношение к этническому языку как к чему-то абсолютно никчемному встречается реже».

Отметим, что жители Томской области все же имеют возможность время от времени слышать эвенкийскую речь. Например, Тамара Ивигина, владеющая родным языком, иногда выступает на праздниках и фестивалях с песнями на эвенкийском. Ее брат Владимир, который считается старейшиной рода, пишет книги по истории предков, рассказывает сказки на эвенкийском языке.

На сымском диалекте эвенкийского языка записаны аудио- и видеоматериалы, фольклорные тексты - сказки, легенды, песни. Богатое культурное наследие западносибирских эвенков сохранено благодаря исследователям. И наверняка еще сослужит добрую службу будущим поколениям.

Татьяна Листкова.

Особое отношение к природе

В октябре 2019 года в Томске прошла XVII межрегиональная научно-практическая конференция «Поликультурное и этнокультурное образование: стратегия движения и поиск новых ориентиров». Мероприятие было организовано в рамках томского регионального форума «Нацполитика», и его ключевой темой стало «Сохранение, развитие и популяризация языков коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

Доклад, посвященный проблемам взаимодействия современной педагогики и традиционной культуры сибирских народов, представила сотрудник НИ ТГУ Ирина Максимова.

В своем выступлении она отметила, что народам Сибири свойственно особое восприятие природы, которое чрезвычайно актуально сейчас - как живого организма, способного на ответную реакцию в зависимости от действий человека, например, загрязнение окружающей среды.

Знакомство с таким мировоззрением полезно подрастающему поколению. Например, для учащихся младшей школы были бы актуальны регулярные занятия с изучением эвенкийских сказок о животных, мифологии, представлений о «небесной тайге», названий растений и прочего. Все это - богатейший источник знаний об окружающей природе, проверенных временем.

- Важно дать понять детям, что нельзя относиться к культуре коренных народов как к чему-то примитивному, упрощенному, наивному, - убеждена Ирина Евгеньевна. - Если бы это мировоззрение было неработающим, тогда народы просто бы не выжили в суровых условиях. Нам важно понять и научиться использовать богатство информации, оставленной нам в наследие.