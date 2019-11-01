2019-11-01T10:17:09+03:00
Происшествия

Массовое ДТП в Томске: водитель «Рено» вылетел на тротуар, разметав пешеходов

Неуправляемая иномарка врезалась также в столб и припаркованное авто
Татьяна Щукина
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Место происшествия. Фото: УМВД по ТОМесто происшествия. Фото: УМВД по ТО
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Очередная трагедия на дороге произошла в Томске в пятницу, 1 ноября. В страшной аварии погибла пожилая женщина, получили травмы двое пешеходов и несколько других участников дорожного движения. ДТП произошло на одной из самых оживленных магистралей города – проспекте Фрунзе в районе делового центра «Красное знамя».

«Автомобиль Renault Logan под управлением 55-летнего водителя выехал на тротуар, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего продолжил движение и совершил наезд на трех пешеходов и припаркованный автомобиль Ssang Yong. От удара автомобиль Ssang Yong начал движение и, выехав на проезжую часть, совершил столкновение с автобусом «ПАЗ», - рассказали о деталях аварии в управлении МВД по Томской области.

Как следует из информации сотрудников правопорядка, при наезде автомобиля на месте происшествия погибла пожилая женщина 1954 года рождения.

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Место происшествия. Фото: УМВД по ТО

Еще двое пешеходов – 26-летняя девушка и 18-летний парень получили травмы. Кроме того, в больницу попали оба пассажира Ssang Yong (46-летняя женщина и 18-летний молодой человек). В медучреждение доставлен также водитель Renault. Пассажиры маршрутки не пострадали.

Напомним, что недавно в Томске произошла другая массовая авария с участием автобуса, в которой получили травмы более десятка человек.

Авария возле БЦ "Красное знамя".ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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