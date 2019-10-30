В Томске столкнулись маршрутка, такси и пожарная машина

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Сегодня, 30 октября, в районе Каштака произошла массовая авария. Несмотря на то, что на дорогах еще не гололед, в ДТП оказалось втянуто несколько участников. Около 14:16 по местному времени на пересечении проспекта Мира и 79-й Гвардейской дивизии столкнулись автобус «ПАЗ», автомобиль«УРАЛ» и такси.

По данным пресс-службы региональной полиции, также в аварии участвовал и автомобиль Nissan.

"На пересечении проспекта Мира и ул. 79-й Гвардейской дивизии произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и маршрутного автобуса ПАЗ. Служебный автомобиль ехал с проблесковыми маячками и звуками сирен. Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД", - уточнили в ведомстве.

По словам главы Томской областной поисково-спасательной службы Евгения Кабакова, спасатели выезжали на место ДТП, чтобы открыть двери маршрутного автобуса.

Директор городского центра организации и контроля пассажироперевозок Денис Равинский добавил, что автобус следовал по маршруту № 14. Находящиеся в нем пассажиры, 12 человек, получили при столкновении травмы. Среди пострадавших оказалось два ребенка. Все они были доставлены в больницы города. Десять человек направили в больницу скорой медицинской помощи (в том числе подростка), ещё одну женщину отвезли в Томскую областную клиническую больницу. Из всех пострадавших два в очень тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе, одна реанимационная.

Пока сотрудники спасательных служб не сообщают иных подробностей. Все обстоятельсва аварии выясняются.