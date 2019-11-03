Омбудсмен Кузнецова подарила щенка томскому подростку, у которого питомца сбила машина

Юный томич Даниил Сафронов стал счастливым обладателем нового домашнего любимца взамен того, что был сбит автомобилем несколько месяцев назад. Напомним, что тогда иномарка наехала на 3-месячного щенка и остановилась на его тельце. Потрясенный произошедшим юноша ударил рукой по капоту машины, за что впоследствии в отношении него было возбуждено уголовное дело за порчу чужого имущества. Многие люди вступились за парня, подписав петицию за прекращение его преследования. В числе защитников оказалась и уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

В результате совместных усилий уголовное дело Даниила было закрыто. А на днях 17-летний житель Томска вместе с семьей был приглашен в Москву на Международную выставку собак. В рамках данного мероприятия Даниилу подарили нового щенка немецкой овчарки. Собаку вручили руководитель кинологической федерации РФ Владимир Голубев и омбудсмен Кузнецова. Также юноше подарили сертификат на кинологические курсы.

Даниил был искренне рад хвостатому подарку и от всей души поблагодарил общественность за неравнодушие и поддержку.