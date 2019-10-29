«Спецавтохозяйство» намерено взять на себя раздельный сбор мусора в Томске

После ситуации, когда желтые сетки для раздельного сбора отходов (принадлежащие компании «Чистый мир») были объявлены «вне закона», «САХ» заявил, что сам региональный оператор будет выполнять такую задачу.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, «Спецавтохозяйство» Томска устанавливает в зоне обслуживания евроконтейнеры для сортировки металла, бумаги, стекла и пластика. В течение недели во дворах жилых домов появится 300 новых емкостей взамен желтых сеток. Куда теперь частной компании девать свои сетки – сугубо их проблема.

По данным представителя регоператора Михаила Курилова, емкости закуплены по договору с компанией-переработчиком вторсырья за счет внебюджетных средств. Досортировка мусора после извлечения из контейнеров будет осуществляться на заводе в Северске, затем сырье отправят на переработку за пределы региона. Такая схема будет действовать в регионе до ввода в эксплуатацию собственных мусороперерабатывающих мощностей. Первый объект должен появиться в Томске в 2021 году.

О том, что деятельность «Спецавтохозяйства» по расстановке собственных емкостей для сбора мусора законна, пояснила Татьяна Мочалова, и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

- Обязанность по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО законодательно, - уточнила она. Абсолютно законно и требование убрать с обслуживаемой территории сетки других коммерческих организаций, поскольку это не противоречит правовым нормам. Однако региональный оператор готов рассмотреть предложения по организации совместной деятельности от возможных субподрядчиков.

В компании «Чистый мир» пока не знают, что будут делать с сетками, тем более, сейчас им необходимо собрать деньги, чтобы оплатить выписанный штраф. В соцсетях объявлено о сборе матпомощи, в том числе, макулатурой, которую можно принести в офис на пер. Лесной, 4. Продолжит ли компания свою работу и где – пока неизвестно.

Справка «КП»:

Обязанность по организации раздельного накопления ТКО закреплена за региональными операторами п. 7 Постановления Администрации Томской области от 23.10.2018 № 411а.

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» выбрано регоператором по обращению с ТКО в Томске и Томском районе на конкурсной основе с 1 июля 2019 года в рамках реформы комплексной системы по обращению с ТКО. До 2024 года в рамках национального проекта «Экология» в регионе будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов, ликвидированы 17 экологически опасных объектов и более 10 скотомогильников, а также рекультивированы два полигона.