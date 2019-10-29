2019-10-29T10:39:48+03:00
Недвижимость

«Спецавтохозяйство» намерено взять на себя раздельный сбор мусора в Томске

300 новых емкостей закуплено взамен желтых сеток
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Какие теперь контейнеры будут вместо желтых сеток, томичи скоро увидятКакие теперь контейнеры будут вместо желтых сеток, томичи скоро увидятФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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После ситуации, когда желтые сетки для раздельного сбора отходов (принадлежащие компании «Чистый мир») были объявлены «вне закона», «САХ» заявил, что сам региональный оператор будет выполнять такую задачу.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, «Спецавтохозяйство» Томска устанавливает в зоне обслуживания евроконтейнеры для сортировки металла, бумаги, стекла и пластика. В течение недели во дворах жилых домов появится 300 новых емкостей взамен желтых сеток. Куда теперь частной компании девать свои сетки – сугубо их проблема.

По данным представителя регоператора Михаила Курилова, емкости закуплены по договору с компанией-переработчиком вторсырья за счет внебюджетных средств. Досортировка мусора после извлечения из контейнеров будет осуществляться на заводе в Северске, затем сырье отправят на переработку за пределы региона. Такая схема будет действовать в регионе до ввода в эксплуатацию собственных мусороперерабатывающих мощностей. Первый объект должен появиться в Томске в 2021 году.

О том, что деятельность «Спецавтохозяйства» по расстановке собственных емкостей для сбора мусора законна, пояснила Татьяна Мочалова, и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

- Обязанность по организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО законодательно, - уточнила она. Абсолютно законно и требование убрать с обслуживаемой территории сетки других коммерческих организаций, поскольку это не противоречит правовым нормам. Однако региональный оператор готов рассмотреть предложения по организации совместной деятельности от возможных субподрядчиков.

В компании «Чистый мир» пока не знают, что будут делать с сетками, тем более, сейчас им необходимо собрать деньги, чтобы оплатить выписанный штраф. В соцсетях объявлено о сборе матпомощи, в том числе, макулатурой, которую можно принести в офис на пер. Лесной, 4. Продолжит ли компания свою работу и где – пока неизвестно.

Справка «КП»:

Обязанность по организации раздельного накопления ТКО закреплена за региональными операторами п. 7 Постановления Администрации Томской области от 23.10.2018 № 411а.

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» выбрано регоператором по обращению с ТКО в Томске и Томском районе на конкурсной основе с 1 июля 2019 года в рамках реформы комплексной системы по обращению с ТКО. До 2024 года в рамках национального проекта «Экология» в регионе будут построены семь мусоросортировочных и три мусоросжигательных комплекса, объект по обработке и утилизации ТКО и более десятка полигонов, ликвидированы 17 экологически опасных объектов и более 10 скотомогильников, а также рекультивированы два полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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