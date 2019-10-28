Томское «Спецавтохозяйство» потребовало убрать сетки для раздельного сбора отходов

Нынешним летом областной центр пережил мусорный коллапс, когда смена операторов вылилась в неконтролируемые свалки. Постепенно проблема решилась, на контейнерных площадках вроде бы навели порядок. Но не успели горожане пожить спокойно, как вдруг выяснилось: желтые сетки для раздельного сбора отходов объявлены «вне закона» и подлежат ликвидации. Особо ратующие за экологию томичи уже привыкли сортировать мусор и складывать его в те самые контейнеры. Теперь они недоумевают, чем сетки помешали «Спецавтохозяйству» - региональному оператору по обращению с ТКО.

«САХу» не нужен «Чистый мир»?

В пятницу, 25 октября, компания «Чистый мир» (владелец желтых сеток) получила официальное письмо от УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» с требованием убрать контейнеры для раздельного сбора отходов.

- Для нас это письмо не стало неожиданностью, мы ждали его, так как «САХ» неоднократно давало понять, что мы должны сетки убрать, - рассказал на странице в соцсети Евгений Каверзин, коммерческий директор компании.

Исходя из документа, от сеток следует избавиться по следующим причинам. Во-первых, «Чистый мир» - не региональный оператор и не имеет права расставлять контейнеры без договора с «САХ». Во-вторых, компании нет в территориальной схеме по сбору твердых коммунальных отходов. В-третьих, она нарушает правила вывоза отходов, так как мусор из баков должен вывозиться каждый день.

В письме региональный оператор ссылается на федеральный закон «Об отходах производства и потребления», согласно которому сбор, транспортирование, обработка, утилизация ТКО обеспечиваются одним или несколькими регоператорами. А предлагаемая «Чистым миром» схема сотрудничества противоречит требованиям действующего законодательства и не подлежит реализации. «В указанные сетки население складирует твердые бытовые отходы, периодичность вывоза которых вами противоречит требованиям санитарно-эпидемиологических правил», - говорится в письме «САХ».

Каверзин признает, что «Чистый мир» действительно не является регоператором, но еще летом компания отправила в «САХ» договор, который те отказываются заключать. Просто потому что не хотят... «На самом деле мы неоднократно сообщали руководству «САХа», что вторичное сырье - не ТКО, отличается от него кодами и вывозится по мере заполненности контейнера. Свои сетки мы опустошаем регулярно, несколько раз в неделю, это не противоречит никаким требованиям», - объясняет представитель компании-переработчика.

Еще один интересный момент: в приложении указано, что убрать сетки необходимо до 20 октября, а письмо получено 25-го, то есть сделать это нужно было «вчера». Также там перечислены адреса, по которым стоят не только желтые, но и зеленые сетки, которые к «Чистому миру» не имеют никакого отношения.

Просто так не сдадимся!

- Мы не собираемся сдаваться. Знаем, что люди доверяют нам и поддержат нас! Мы активно боремся за наши сетки и не собираемся их убирать. Однако не удивляйтесь, если в один день вы не обнаружите желтую или зеленую сетку у себя во дворе, – так завершает свое обращение компания-переработчик.

Странно, что в нашем умном городе происходят такие события. Вроде только что на площади Новособрной проходил экологический праздник, где томичей призывали к раздельному сбору мусора, к тому, что пластик и стекло нужно отдавать на переработку для производства новых вещей. Кстати, сам региональный оператор принимал участие в этой экоакции, представив новую уборочную технику.

Обычные томичи, судя по комментариям в соцсетях, готовы поддержать переработчиков и, если нужно, подписать петицию и даже выйти на митинг.

- Да, вот у нас на Каштаке пропали сетки с началом мусорной реформы. Безмерно жаль! Люди только более-менее привыкли разделять и правильно сдавать такие отходы, - сопереживает Елена Карева.

- Мне искренне жаль, что вас («Чистый мир») так сильно душат суды и «САХ». Я рада, что вы не опускаете руки и говорите о своих проблемах, - поддерживает Наталья Ворсина.

…Чем закончится этот спор, пока неизвестно. Если не получится договориться с «САХом», «компания желтых сеток» намерена согласовывать установку свои контейнеры с УК, ТСЖ или администрацией города, заключать договоры с этими инстанциями напрямую.