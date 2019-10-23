Смертность в ДТП выросла в Томской области в 2019 году

Глава управления ГИБДД по Томской области Вячеслав Трещев встретился в журналистами, чтобы рассказать об итогах работы в сфере дорожной безопасности за три квартала текущего года. Если резюмировать самую тревожную часть выступления, то можно отметить следующее: в регионе растет число людей, погибших в авариях, в том числе по вине пьяных водителей. Наиболее неблагоприятна ситуация в сельских районах.

Трещев сообщил, что за 9 месяцев 2019 года в Томской области было зарегистрировано 520 ДТП, которых пострадали 614 человек, 68 – погибли, что на 6 человек больше того же периода прошлого года.

В областном центре отмечается благоприятная тенденция – в ДТП пострадали 305 пострадавших (на 87 человек меньше, чем в 2018 году), погибли – 15 (в прошлом году их было 17). Напротив, в сельских районах число людей, погибших в авариях, возросло. В лидерах по смертельным ДТП Колпашевский район. Если в 2018 году за 9месяцев там погиб в аварии лишь один человек, то в 2019 году – 4. В Асиновском районе число погибших увеличилось с трех до семи, в городе Северске – с двух до пяти.

К сожалению, рост жертв ДТП идет параллельно со всплеском нетрезвых водителей на дорогах. В 2019 году в Томской области инспектора ГИБДД зафиксировали 77 «пьяных» ДТП, в которых погибли 26 человек (в прошлом году таковых было меньше на 5).

Справедливости ради, отметим, что значительная часть пешеходов становятся жертвами в дорожно-транспортных происшествиях по собственной вине, например, пересекая проезжую часть вне пешеходных переходов. В частности, вчера в Томске был насмерть сбит пенсионер, переходивших вне "зебры" ул. Елизаровых.