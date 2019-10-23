Престарелый водитель иномарки сбил насмерть пешехода в Томске

СЕГОДНЯ 04:37 2019-10-23T04:37:22+03:00

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81-летний водитель автомобиля марки Hyundai стал участников смертельного ДТП, произошедшего на ул. Елизаровых в Томске. В темное время суток под колеса иномарки пожилого мужчины попал неосторожный пешеход (тоже пенсионер), грубо нарушивший правила дорожного движения.

«Около 20 часов 50 минут на улице Елизаровых, 70 автомобилем Hyunday ix35 под управлением 81-летнего мужчины-водителя совершен наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне пешеходного перехода», - сообщила об инциденте пресс-служба УМВД по Томской области.

В ведомстве уточнили, что пострадавший мужчина 63 лет не имел светоотражающих элементов на своей одежде. От травм, полученных в ДТП, он скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU