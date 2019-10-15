Серийного маньяка из Томской области удалось поймать благодаря его сыну

Резонансное дело 60-летнего жителя города Стрежевого Томской области получило широкую огласку далеко за пределами региона. Сотрудники полиции и Следственного комитета раскрыли некоторые детали этой истории в ходе пресс-конференции с журналистами и рассказали, как удалось выйти на след преступника.

Напомним, речь идет о подозреваемом в серии изнасилований, совершенных с 2004 по 2017 годы в Стрежевом. Задержанного обвинили по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", закрыв на два месяца до суда в СИЗО.

Сын за отца... Неожиданный поворот

Его смогли вычислить неожиданным способом - благодаря тесту ДНК биологического сына.

- В Томской области это первый успешный опыт расширенной экспертизы ДНК на причастность родственников к преступлению, - рассказал руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по региону Дмитрий Рогович.

Было проверено свыше 7000 человек. Биологоческий материал брали не только у тех, кто попадал в когорту подозреваемых, но и в число их родственников. Именно это обстоятельство сыграло ключевую роль в поисках. Совершенно случайно был найден сын подозреваемого. Он имел судимость, но проходил по другой статье. Генетический материал частично совпал с тем, что был взят на месте преступления.

- Тест ДНК был проведен сыну обвиняемого, когда тот был доставлен в отдел полиции за правонарушение. При этом на момент совершения первого из серии преступления – в 2004 году – сыну было около семи лет. Для отца это стало неожиданностью. Он отрицал все обвинения. Однако генетический материал совпадал в 4-х случаях из 5-ти, – отметил глава СУ СК по Томской области Андрей Щукин.

С перерывом в 12 лет

Вся сложность расследования, по словам Щукина, состояла в том, что преступления не были объединены в одно уголовное дело до 2016 года. Серия изнасилований была совершена с 2004 по 2017 годы. По этому делу поступило 5 сообщений от местных жителей, однако, первое было в 2004 году, а второе только 12 лет спустя, за ним поступил еще ряд обращений от жертв. Кто знает, сколько раз на самом деле стрежевской насильник "выходил на охоту"?

Известно, что подозреваемый в серии изнасилований ранее служил в правоохранительных органах.

- Он работал с 1980-го по 1995 год в органах внутренних дел. То есть преступления совершал после того, как уволился и работал в нефтяной компании, – рассказал начальник УМВД России по Томской области Демьян Лаптев.

Как установило следствие, все 5 преступлений были совершены в августе-сентябре, в ночное время, в безлюдных местах. Маньяк накидывал девушке на голову шапку, чтобы она не могла его видеть, и угрожая ножом, насиловал жертву.

- Все преступления совершались на относительно небольшом расстоянии. Кроме того, жертвы описывали преступника похожим образом, - добавил Лаптев.

У журналистов оказалось много вопросов для сотрудников УМВД и СКРФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Жертв могло быть гораздо больше

Следственный комитет не исключает,что, возможно, количество преступлений стрежевского насильника, было и больше.

- Если будут поступать новые сообщения от жителей Стрежевого, о том, что было совершено хоть 10, хоть 15 лет назад, это будет также расследоваться и приобщаться к делу, - уточнил Марк Харламов – руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Томской области.

Подвел итоги конференции Демьян Лаптев, отметив, что теперь, после поимки данного преступника, на территории Томской области не осталось ни одного нераскрытого преступления по статье 131 УК РФ "Изнасилование".