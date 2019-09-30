Колпашевский богатырь

Состязания сильнейших атлетов страны проходили с 20 по 21 сентября во Дворце зрелищ и спорта в Томске. Побороться за медали в Томск съехались более 160 спортсменов из 25 регионов РФ.

На торжественном открытии заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных отметил: «Несомненно, Кубок России по гиревому спорту – праздник богатырской силы и железного духа, праздник для спортсменов, для зрителей, для всех нас. Мероприятия такого уровня играют большую роль в популяризации спорта и здорового образа жизни, в воспитании здорового поколения».

Победоносная команда

Сборная Томской области оказалась самой большой по количеству участников. В ее состав вошли 28 спортсменов из Томска, Северска и районов области. Основным звеном стали молодые гиревики, получившие хороший соревновательный опыт, а самыми титулованными — победители первенств Европы и мира Дмитрий и Иван Черкашины.

В первый день хозяева турнира завоевали три медали – одну серебряную и две бронзовые, а во второй собрали еще больший урожай наград в классическом двоеборье. Дмитрий Черкашин и Даниэль Лукьянов стали чемпионами, Илья Цыбаев завоевал серебряную медаль, Иван Черкашин получил «бронзу».

По итогам всех соревновательных дней первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Томской области, второе – спортсмены из Санкт-Петербурга, третье – гиревики из Омской области.

Рывок Даниэля

Одним из самых неожиданных (и радостных для томской команды) событий минувших соревнований стало блестящее выступление молодого спортсмена из города Колпашево Даниэля Лукьянова. Если имя Дмитрия Черкашина хорошо известно всем поклонникам гиревого спорта – он является мастером спорта международного класса, чемпионов мира среди юниоров, то для Даниэля «золото» Кубка России стало первой победой на турнире такого высокого уровня. Между тем колпашевскому богатырю всего 20 лет, он студент Колпашевского педагогического колледжа, и его главные победы еще впереди.

Первым тренером Даниэля Лукьянова был Андрей Андреевич Овчинников, а сейчас его тренирует удаленно Федор Николаевич Карпов из города Богучар Воронежской области. Со своим наставником колпашевский спортсмен познакомился, когда проходил службу в армии, и под его руководством всего за год сумел вырасти с 1-го разряда до мастера спорта. На прошедшем Кубке России гиревик выступал в весовой категории до 68 кг.

- Он выполнил упражнение «толчок» 87 раз с гирей 32 кг, упражнение «рывок» - 128 раз, что позволяет его смело назвать одним из сильнейших спортсменов-гиревиков России в своей весовой категории, - с гордостью за нового чемпиона отметил первый вице-президент Всероссийской федерации гиревого спорта, председатель Федерации гиревого спорта Томской области Алексей Ажермачев.

Как сообщил Алексей Борисович, далее у Даниэля Лукьянова есть все шансы выступить в чемпионате России 2020 года. А уже в начале ноября 2019 года его товарищи по команде - томские спортсмены Ольга Морозова и Дмитрий Черкашин - в составе национальной сборной отправятся отстаивать честь страны на чемпионат и первенство мира в Сербию

– Сегодня Томская область – это один из лидеров отечественного гиревого спорта, - признал, выступая перед томскими спортсменами и болельщиками, президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов. - Здесь сложилась сильная команда и созданы все условия, чтобы растить чемпионов.

Татьяна Листкова,

Софья Севостьянова.