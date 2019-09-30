2019-09-30T01:20:06+03:00
Губернские новости

Томские речники покоряют просторы

2 октября, в России будет отмечаться День среднего профессионального образования.
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Выпускники Томского техникума водного транспорта и судоходства высоко востребованы на водных путях РФВыпускники Томского техникума водного транспорта и судоходства высоко востребованы на водных путях РФФото: из открытых источников
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В свой профессиональный праздник заслуженные поздравления примут педагоги, воспитывающие новое поколение трудовых резервов страны. В преддверии праздника отдельного упоминания достойно самое молодое из учреждений профобразования в нашем регионе - Томский техникум водного транспорта и судоходства. Он был образован в 2013 году и уже отлично зарекомендовал себя в части подготовки кадров, востребованных в Обском бассейне и на других водных путях РФ.

Жизнь техникума - это постоянное развитие. Совершенствуется система обучения ребят, выполняются амбициозные задачи, появляются новые победы. В мае 2019 года студент Вадим Нижниковский занял 1-е место на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей и профессий «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта», опередив участников из Санкт-Петербурга, Севастополя и других городов, славных вековыми флотскими традициями. Как подчеркивает директор ОГБПОУ «Томский техникум водного транспорта и судоходства» Артем Андреев, эта победа – гордость всего коллектива ТТВТС, показатель высокого уровня его работы.

Учебное заведение активно внедряет в подготовку работников речного флота стандарты WorldSkills Russia. Сильной стороной также являются крепкие партнерские отношения с крупнейшими судовладельцами региона - АО «Томская судоходная компания» и Томский район водных путей и судоходства. Они участвуют в учебном процессе и проведении производственной практики студентов, ежегодно трудоустраивая их на время навигации. Таким образом, при выпуске из учебного заведения ребята имеют два рабочих диплома, солидный багаж практических навыков и плавательный стаж.

Помимо программ СПО, техникум обеспечивает дополнительными профессиональными программами все потребности судовладельцев: от подготовки судоводителей по управлению маломерными судами и гидроциклами до стажировок капитанов-наставников.

Очевидно, что ТТВТС прокладывает правильный курс к своим целям. А значит, у опытных речников подрастает достойная смена!

Татьяна Листкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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