Вы слыхали, как поют кроты?

Неизвестно почему, но театральное искусство сильно влечет к себе детей (вспомним, почти все мы в школе или даже в детсаду с удовольствием играли в самодеятельных спектаклях). Потом жизнь многих уводит в другую сторону, но это первое прикосновение к прекрасному имеет огромное значение для развития личности…

Именно поэтому театральному направлению в организации досуга детей уделяется такое пристальное внимание. Энтузиасты увлеченно работают над постановками, которым суждено порой быть показанными публике всего 1-2 раза! Но не это главное. Важнее - процесс рождения спектакля, в котором дети увлеченно принимают участие. Ежегодно для детских самодеятельных коллективов в Томской области проходят два областных фестиваля - «Театр в кармане» и «Майский жук». В последнем из них нынче главный приз получил театр «ВиАл» из Кисловки. В сентябре он представил свой мюзикл «Дюймовочка» на профессиональной сцене театра юного зрителя в Томске. И зал был почти полон!

После окончания спектакля я попросила некоторых зрителей поделиться впечатлениями, и отзывы были все положительные:

- Мы очень рады возможности увидеть спектакль, которого нет в постоянном репертуаре ТЮЗа, ведь уже почти все детские спектакли здесь мы с дочкой посмотрели, - говорит Александра, мама второклассницы Полины. Сама девочка тоже в восторге: она не ожидала, что увидит на сцене не взрослых актеров, а своих сверстников.

Еще одна зрительница, Галина Ивановна, привела на спектакль внука и внучку пяти и девяти лет. Детям понравилась музыкальная сказка, а внучка Катя даже жалеет, что сама не ходит в подобную студию, ей тоже хочется играть на сцене!

Да, я и сама помню, как в моем детстве в нашем сельском клубе всю зиму шли репетиции постановки «Зайка-зазнайка». Мамы мастерили из старых простыней белые заячьи костюмы, а папы выстругали большое бутафорское ружье. Это было так интересно - создавать спектакль! Кисловским детям повезло - у них отличный руководитель, Анна Алешкевич.

Художественный руководитель театра Анна Алешкевич (на фото справа) высоко ценит признание жюри и публики. Фото: Оксана Чайковская

Она до этого 16 лет трудилась в детском самодеятельном театре «Рататуй» в Томске. После рождения третьего ребенка ездить в город на работу не было возможности, и возникла идея создать свой театр тут же, в Кисловке, в Центре досуга. Здесь она работает в должности балетмейстера, но по сути Анна Вячеславовна и режиссер, и хореограф, и худрук театра. А талантливые артисты из числа сельских ребят оказались «под рукой», быстро сформировался дружный коллектив. В итоге и прошлогодний спектакль «Царевна-Лягушка», и нынешний были высоко оценены и зрителями, и жюри разных конкурсов. Сейчас с театром сотрудничает студентка колледжа культуры, Дарья Баранчук, помогает готовить постановки.

Около 30 ребят ходят на репетиции «ВиАла». Труднее всего при выезде на чужую площадку вывезти их всех, плюс большие декорации, которые едва помещаются в «Газель». Чего стоит трехметровый бутафорский дуб из мюзикла «Царевна-Лягушка»! Не говоря уже об обилии драпировок, ширм, лесенок и прочего реквизита… В арсенале театра даже огромная сеть-паутина из Кащеева Царства, искусно связанная из шнуровой резинки. Главными изготовителями костюмов становятся родители актеров. Они и реквизит подбирают, где-то даже раздобыли сразу пять канцелярских счетов с костяшками. С ними теперь танцуют «состоятельные кроты» из «Дюймовочки». Эффектно смотрятся на сцене и декорации болота, и цветочного луга… Фантазия, трудолюбие, профессионализм создателей этого спектакля действительно заслуживают аплодисментов.

- Все родители стремятся помочь детям. Мама Мирона Никифорова, например, отвечает за свет и спецэффекты, говорит, когда дым пускать, когда снег должен посыпаться, - рассказывает Анна Алешкевич. - И вся талантливая семья Назаровых нам помогает: мама Ксения рисует замечательные декорации, а папа Тимофей изготавливает в своей столярной мастерской реквизит и крупногабаритные декорации. Еще родители стоят за кулисами, переодевают весь спектакль актеров. Некоторым надо переодеться по четыре раза. Например, Саша Рудникович играет четыре роли: он и колдунья, и жук, и крот, а в финале преображается в принца! Александр Степанян у нас вообще любимец публики: все завороженно наблюдают за его пластикой, игрой. А наша прелестная Дюймовочка, второклассница Лида Кузнецова, целый год работала над своим образом. Было нелегко, но желание играть победило трудности…

Спектакли театра «ВиАл» - «густонаселенные», некоторые из десятков актеров даже исполняют по 2-3 роли. Фото: Оксана Чайковская

Это театр в какой-то степени семейный. Если в спектакле занят ребенок - вся семья причастна к постановке. Есть и по нескольку актеров из одной семьи. Старшеклассница Злата Помазкина занимается гимнастикой и исполняет эффектный пластический этюд в прологе сцены с рекой - струящийся, красивый номер. Ее младшая сестра, первоклассница Есения, играет роль самого маленького лепестка в цветке, из которого появляется Дюймовочка. Хочется перечислить чуть ли не всех талантливых актеров. Это Савелий Дроздов, Милана Праздницына, Настя Колотова и Елизавета Бороденко… Средний возраст основного состава актеров - 7-8 лет, их, конечно, сопровождают на спектакли родители. С этими своими «закулисными бдениями» родители даже нормально спектакль посмотреть не могут - приходится довольствоваться видеозаписями.

Кроме личного участия в каждом спектакле, родительский комитет отвечает за финансы - собирает средства на костюмы, декорации и реквизит. И свои деньги сдают, и ищут спонсоров. Шьют костюмы мамы и бабушки тоже сами. Великолепные наряды мастерят Наталья Степанян, Виолетта Мильденберг, Юлия Дроздова, Ольга Уласко... Костюмы должны быть не только эффектными, но и быстро надеваться. А то бывают конфузы - как-то Царь в «Царевне-Лягушке» после предыдущего номера не успел надеть сапоги, и пришлось ему босым играть сцену на троне.

Исполнение спектаклей на чужой сцене - и награда, и испытание. Работа над каждой новой постановкой идет около года, но труды того стоят! Вот и сейчас театр «ВиАл» готовится выступить в поселке Молодежном, где 28 сентября состоится районный конкурс самодеятельных коллективов «Волшебный занавес». Значит, снова грузить декорации - и в путь! И уже, конечно, начата работа над новым спектаклем.

Оксана Чайковская