К «таежным людям» с пониманием

«Бог, умывшись, тряхнул руками… И там, куда упали брызги – на берегах рек и озёр, - поселились селькупы… Боги и духи помогали ловить рыбу, добывать зверя, держать скот… Жить Людьми на земле... Вот такая легенда дошла до наших дней…»

(из книги Ирины Коробейниковой).

Память рода, память страны – то, что мы обязательно должны знать о себе. Культура, язык, фольклор – все это несет культурный код народа, и хранить их надо тщательно. Проблема сохранения языка перед коренными народами Томского Севера стоит очень остро. Языком предков владеет все меньше людей. Тем важнее инициатива тех, кто стремится передать знания о своем народе и грамоту следующим поколениям.

На этой неделе стартует важный проект: «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области» объявил о начале бесплатных курсов по селькупскому языку. Они будут проводиться на кафедре языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета. Первое ознакомительное занятие состоится 28 сентября в 14.30 в корпусе на улице Герцена (аудитория № 309). На занятия приглашаются все желающие. Не обязательно быть селькупом, достаточно интересоваться культурным наследием региона. Ну и, конечно же, потомки коренного населения (остяков, селькупов) приглашаются на курсы в первую очередь. Не стесняйтесь, что вы ни слова не слышали из родного языка. Надо возрождать его, и тут каждый энтузиаст дорог. Он может помочь сохранить и передать богатства древнего народа, выраженные в народных сказках, песнях и преданиях. Проводиться занятия будут два раза в неделю, по средам и субботам. Приглашаются люди разного возраста, уже есть и ученики 14-17 лет, но основной возраст – 40 лет и выше, когда приходит интерес к прошлому, тяга к познанию своих корней. Также курсы селькупского языка будут открыты в Нарыме, сейчас идет запись на них.

Проект - важный шаг в продвижении идеи сохранения языка коренных народов нашей земли. Высокой оценки достоин вклад, который вносят в благое дело такие люди, как Ирина Коробейникова, президент ТРОО «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области». Ирина Анатольевна много лет занимается темой, отыскала редкие источники, восстановила недостающие элементы. Ее наработки стали основой для нескольких изданий, посвященных Томскому Северу, и для просветительской экспозиции, развернутой в Томском областном краеведческом музее. Масштабная выставка «Под созвездием Большого Лося: тайны кулайского мироздания» интересна и детям, и взрослым. Жители нашего региона так мало знают о быте, поверьях и культуре коренных жителей нашего края, что уж говорить о жителях других регионов, которые о Васюгане и Нарыме и не слыхивали.

Ирина Коробейникова - автор книги «Сказки и рассказы селькупки Ирины», первого серьезного издания, которое знакомит широкую публику с фольклором нарымских селькупов, с исследованиями собранных ею материалов и с культурным наследием народа. На выставке Ирина Анатольевна очень живо и увлекательно рассказывала об этом удивительном, одновременно мудром и наивном, маленьком и великом народе. Никто не остался равнодушным к ее выступлению, в книге отзывов появились восторженные записи тех, кто раньше не интересовался культурой коренных малочисленных народов Севера, а тут вдруг открыл ее для себя.

Благодаря музейной экспозиции тысячи школьников познакомились с древней кулайской культурой, узнали о старинных сказках и преданиях. Детям это, кстати, интересно, доказательство тому – областной конкурс «Легенды и сказки земли Сибирской», который много лет подряд проводится в Томской областной детско-юношеской библиотеке. Сотни детей ежегодно присылают на конкурс рисунки и поделки на тему традиций и быта коренных народов Томского Севера, а некоторые даже сочиняют собственные сказки на тему жизни селькупских племен.

Но, конечно, подлинные селькупские сказки и притчи, собранные Ириной Коробейниковой под одной обложкой, ценнее фантазий на эту тему, ведь это живые памятки, сохраненные старожилами, биографические очерки о них, созданные Ириной. Книга сразу же стала библиографической редкостью, ее теперь можно найти лишь в библиотеках.

Сейчас уже Коробейниковой издано несколько книг, продолжающих начатый цикл, в том числе иллюстрированный словарь с обозначением основных предметов и их названиями на селькупском языке. Разговорники и словари нарымского диалекта, которые томские ученые вместе с Ириной Анатольевной разработали в последние годы, заметно приближают уровень изучения этого языка к желаемому… Сейчас готовится к выпуску сборник уроков селькупского языка. Это скорее книга для учителя, с грамматикой, с комментариями, необходимая в наши дни, очень ценная книга. Такие пособия должны появляться, это – залог сохранения языка. Преподавать его может вовсе не селькуп, как это делает один из ведущих занятия, помощник председателя региональной организации Григорий Коротких.

Один из ведущих занятия Григорий Коротких не является селькупом, но убежден в необходимости сохранить культурное наследие этого народа. Фото: Оксана Чайковская.

Придет пора – появятся учителя из тех потомков селькупов, кто сейчас еще ребенок, надо лишь предоставить ему возможность учиться!

Оксана Чайковская.

Справка «ГН»

Нарымские селькупы, они же – «таежные люди», издревле проживали на территории Каргасокского, Парабельского, Верхнекетского и Колпашевского районов Томской области. В мае прошлого года Томская региональная общественная организация «Союз коренных малочисленных народов Севера Томской области» была официально зарегистрирована в Минюсте. После регистрации ТРОО у представителей местных коренных народов появилось больше возможностей решать возникающие проблемы, участвовать в конкурсах и становиться соискателями грантов. Люди, считающие себя селькупами и имеющие корни, получают удостоверения членов КМНС Парабельского района «Колдэл куп». Оно дает некоторые льготы, если есть желание заниматься традиционными ремеслами.

Увы, селькупов в Томской области осталось не так уж много. Но они есть и являются важной частью мультикультурной среды Сибири, ее многонационального населения.