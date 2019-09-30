2019-09-30T00:38:07+03:00
Губернские новости

Хорошему празднику дождь не помеха!

В селе Рыбалово прошел фестиваль «Дары природы - урожай 2019»
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Участники мероприятия порадовали зрителей оригинальными нарядами из природных материалов. Фото: Оксана ЧайковскаяУчастники мероприятия порадовали зрителей оригинальными нарядами из природных материалов. Фото: Оксана Чайковская
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Фестивальная площадь с утра пестрела яркими хороводами, пели гармошки, звучали частушки.

Коллективы художественной самодеятельности были на высоте! Фото: Оксана Чайковская

Коллективы художественной самодеятельности были на высоте! Фото: Оксана Чайковская

Жюри выбирало и лучшее выступление участников художественной самодеятельности, и самого бойкого гармониста. А кроме того -аппетитные кушанья, красивые букеты и костюмы из природных материалов.

Столы каждого поселения ломились от угощений. Фото: Оксана Чайковская

Столы каждого поселения ломились от угощений. Фото: Оксана Чайковская

Столы просто ломились от изобилия блюд, которые приготовили хозяюшки из выращенного на своих огородах. Оригинальными были названия блюд - «Луковые хризантемы», «Картофельный чак-чак», «Редиска арбузная», «Банановая картошка»... Из Воронина привезли тыквенные галушки, пастилу из клубники привезли из Корнилова

А какой только посуды не наделали из тыквы - кастрюлек, чаш, казанов, даже самоваров. Поделки поселений удивляли. Так, у команды Зоркальцева стенд охранял большой пес, слепленный из репьев, у малиновцев на столах красовались самолет из кабачка, «поваренок-осьминог» из тыквы, и метровая стрекоза из кабачков.

В итоге диплом за первое место получили представители Спасского сельского поселения, два вторых места - у Мирненского и Заречного поселений, а третье место поделили между собой Рыбаловское и Межениновское поселения. Богашевскому поселению удалось победить в конкурсе на самый красивый букет, воронинцам - в номинации «Чудо-овощ», а калтайцы получили приз в номинации «Дары природы». Приз за самый оригинальный костюм присужден Октябрьскому сельскому поселению. «Красавица-Укропница» в платье, целиком обшитом душистым укропом, очень понравилась зрителям!

Оксана Чайковская

ИСТОЧНИК KP.RU

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