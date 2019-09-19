Национальный проект в действии

Международная выставка «Импортозамещение», прошедшая на днях в МВЦ «Крокус-Экспо», по признанию ее участников, стала для них мощным стимулом активизировать деятельность по поиску оригинальных решений и внедрению новых продуктов на отечественный и зарубежный рынки.

Андрей Монастырев (справа) знакомит замгубернатора Томской области по экономике Андрея Антонова с новой экологической продукцией.

В частности, с уникальными продуктами для рекультивации и озеленения почвы, повышения урожайности сельхозкультур, сохранности животных и улучшения качества их жизни приняла участие в выставке томская компания «Сибурметахим». Андрей Монастырев, управляющий директор компании и руководитель РО «Зеленые» в Томской области, выступил на проходящем в рамках мероприятия круглом столе «Импортозамещение в химической промышленности: реализованные проекты и меры поддержки». Его программа под названием «Природная энергия сибирского торфа на службе по созданию бренда отечественной чистой «зеленой» продукции» вызвала живой интерес со стороны представителей химиндустрии и напомнила о поручении президента России Владимира Путина правительству страны «создать такой защищенный бренд», «использовать огромные природные возможности для наращивания производства именно экологически чистой продукции». Фактически, Монастырев предложил "химикам" объединить потенциалы и представил конкретные варианты взаимодействия для решения общих экологических задач.

Рабочая встреча с Тамарой Мусиной (в центре), главой компании «Лирсот», крупнейшего производителя синтетических волокнистых материалов в России.

Программа ПЭТ - для улучшения жизни

Компания «Сибурметахим» совместно с региональными «Зелеными» разработала уникальный проект по биологической рекультивации нарушенных в результате горнодобывающей деятельности земель Кузбасса. Проект представлен сегодня в Минприроды России от РЭП «Зеленые» для включения в национальный проект «Экология».

Сейчас, после переговоров с департаментом лесного комплекса Кемеровской области, томичи с лесхозами Кузбасса приступают к практической работе по интенсивному озеленению шахтерских городов. Впереди - рекультивация горных отвалов.

- Разработки и методы компании «Сибурметахим» актуальны сегодня, как никогда, и не только для Кузбасса (где, кстати, нет отделения нашей партии), - рассказывает Андрей Монастырев. - К примеру, коллеги из Франции утверждают, что в их «шахтерских» регионах существуют те же проблемы. В интенсивном озеленении срочно нуждаются и гигантские мертвые горы отваленной породы, и миллионы гектаров сгоревшего и вырубленного леса.

По словам Монастырева, в Томской области наработана огромная научно-интеллектуальная база для решения экологических проблем. На ее основе экологи и производители запустили экологическую программу «Природная энергия торфа» (ПЭТ). Она охватывает важнейшие сферы нашей жизни: рекультивацию земель, сельское хозяйство, животноводство, энергетику и топочный ресурс, здравоохранение и производство экологически чистых строительных материалов.

В рамках программы ПЭТ томские «Зеленые» разработали уникальный механизм быстрого восстановления лесов и увеличения урожайности зерновых, картофеля, плодово-ягодных и др. культур. Он предполагает применение органических удобрений ПЭТ на всем этапе выращивания растений (от создания семенного фонда, хранения и «протравливания» семян до полива взрослых деревьев, кустарников, с/х культур), формирование корневой системы растений, обеспечивающее их сохранность, возможность перемещения на большие расстояния и высокую степень приживаемости.

Весят много, болеют мало

В рамках программы ПЭТ, как сообщили специалисты «Сибурметахима», ими создан также уникальный ветпрепарат для КРС, свиней, лошадей, др. с/х животных и птицы. Препарат, как подтверждено исследованиями, экологически безвреден, не обладает острой и хронической токсичностью. В качестве добавки в пищу и воду он укрепляет иммунную систему организма, его устойчивость к заболеваниям и неблагоприятным факторам (стрессу, перепаду температур и др.), активизирует и нормализует процессы пищеварения, проявляет выраженное обезболивающее действие, обладает широким противовирусным действием, обеспечивает повышение сохранности животных от желудочно-кишечных и респираторных заболеваний.

- Аналоги этого препарата проходили испытания более 20 лет назад, в совхозах Томской области, - добавляет Андрей Монастырев. - Телята опытной группы, к примеру, ежедневно прибавляли в весе на 173 грамма больше, чем те, которым давали обычный корм и питье. Сохранность животных, в т.ч. слаборожденных, составляла почти 100 %.

В Томской области удобрения и ветеринарные препараты ПЭТ уже начали успешно использовать на крупнейших сельхозпредприятиях: для обработки пшеницы и рапса на полях агрофирмы «Межениновская», для полива картофеля в знаменитом хозяйстве Дениса Колпакова, в качестве добавки в поилки месячных телят в одном из самых современных животноводческих комплексов России - «Сибирское молоко».

Главный агроном агрофирмы «Межениновская» Сергей Сороченко: 48 зерен в колосе - созревание хорошее.

Рапс, политый препаратом «Сибурметахима», явно крупнее.

По словам Монастырева, стоит признать, что пока цели нацпроекта «Экология», которые государство рассчитывает достичь к 2024 году, выглядят весьма расплывчато. Как считает руководитель региональных «Зеленых», проблемы мало констатировать - пора их срочно решать. Хотя бы в локальных объемах, на уровне регионов.

- В МФЦ «Крокус - Экспо» у нас состоялась рабочая встреча с заместителем председателя политического совета партии «Зеленые» Алексеем Гусенковым. Он счел наши проекты и саму программу ПЭТ интересной, перспективной и очень актуальной. Надеемся и в дальнейшем на понимание и плодотворное сотрудничество с партийным руководством, - добавил он.

Юлия Иванова.

Фото из архива РО "Зеленые".

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