2019-09-18T02:43:05+03:00
Экономика

Новому месторождению присвоено имя известного ученого-томича

Запасы подземной кладовой оцениваются в 5,5 миллиона тонн нефти
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Владимир Матусевич - основатель научной школы «Нефтегазовая гидрогеология Западно-Сибирского мегабассейна». Фото: neftegaz.ruВладимир Матусевич - основатель научной школы «Нефтегазовая гидрогеология Западно-Сибирского мегабассейна». Фото: neftegaz.ru
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Месторождение открыто специалистами предприятия «РН-Уватнефтегаз» (дочка НК «Роснефть») по результатам бурения и испытания поисковой скважины, давшей фонтанирующий приток нефти более 123 кубометров в сутки. Оно находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в пределах лицензионного участка недр Юганский-11. Как сообщили в компании, извлекаемые запасы нефти будущего промысла составляют 5,5 млн тонн.

По ходатайству Тюменского индустриального университета новому месторождению присвоено имя Владимира Матусевича – крупного российского ученого, внесшего значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Соответствующее решение принял Президиум Российской академии естествознания.

Владимир Михайлович Матусевич родился 22 января 1935 года в Томске. Окончил Томский политехнический институт по специальности «горный инженер-гидрогеолог», затем аспирантуру, работал там же инженером кафедры гидрогеологии и инженерной геологии. Позднее ученый переехал в Тюмень. Он организовал в Тюменском индустриальном институте кафедру гидрогеологии и инженерной геологии, которая за 39 лет выпустила более 1200 инженеров-гидрогеологов.

Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ В.М. Матусевич стал основателем научной школы «Нефтегазовая гидрогеология Западно-Сибирского мегабассейна». Является автором и соавтором 260 научных работ, в том числе 15 монографий, двух учебников, 11 учебных пособий. Ушел из жизни в январе 2017 года.

Антонина Ленская

ИСТОЧНИК KP.RU

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