2019-09-11T06:34:13+03:00
Общество

Под полковником: УМВД по Томской области возглавит Демьян Лаптев

О новом главе томской полиции известно то, что о нем мало известно
Татьяна Щукина
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Демьян Лаптев. Фото: sledcom.ruДемьян Лаптев. Фото: sledcom.ru
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Начальником Управления МВД России по Томской области станет Демьян Лаптев, фамилия которого жителям региона пока ни о чем не говорит, поскольку он не местный. Сведения о назначении официально не подтверждены пресс-службой региональной полицией, но активно (со ссылкой на собственные источники) уже муссируются на телеканалах и в электронных СМИ.

О новом главе томской полиции известно то, что о нем мало известно. Сколько ему лет и откуда он родом, женат он или холостой, в открытом доступе узнать невозможно. Звание его - полковник полиции, а трудился он до последнего времени руководителем отдела собственной безопасности «Кавказ» РУСБ ГУСБ МВД России.

Отметим, что уже три месяца должность начальника УМВД по Томской области вакантна, поскольку прежний глава ведомства генерал-майор Александр Будник неожиданно в июне ушел в расцвете сил на пенсию. По слухам (официальных комментариев, конечно, никто на этот счет не давал), причиной его ухода стал конфликт с подчиненными и местной властью. Сейчас временно исполняющим обязанности руководителя управления является полковник полиции Петр Шмер. Отметим, что Будник сменил на посту в 2016 году генерал-майора полиции Игоря Митрофанова, ныне осужденного за взятки и мошенничество. Так что место Демьяну Лаптеву досталось отнюдь не теплое. Явно не Кавказ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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