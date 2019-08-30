2019-08-30T05:36:02+03:00
Происшествия

Экс-глава томской полиции получил условный срок за тройное преступление

Суд смягчил приговор в связи с боевым прошлым и болезнями виновного
Татьяна Щукина
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Бывший начальник управления МВД по Томской области Игорь Митрофанов признан виновным сразу по трем статьям УК: «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество при получении выплат». Дело было инициировано региональным УФСБ и рассмотрено в Ленинском районном суде г. Томска.

Как отмечено в официальной информации, Митрофанов по льготной цене получил от предпринимателя 4 автомобиля в обмен на то, чтобы не привлекать того за незаконную деятельность. Кроме того, главный томский полицейский, стремясь получить более высокую пенсию, подал ложные сведения о проживании в районе Крайнего Севера.

Суд учел при назначении наказания то, что виновный в прошлом участвовал в боевых действиях в «горячих точках» и страдает хроническими заболеваниями. Помимо условного срока, на Митрофанова наложен штраф в размере 6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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