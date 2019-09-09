Дело о состоянии здания ТРЦ «Зимняя вишня» рассмотрит Томский арбитраж

Последнее слово в громком деле о состоянии здания ТРЦ «Зимняя вишня», в котором при пожаре погибли более 60 человек, скажет Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске. В следующем месяце он рассмотрит исковую жалобу инспекции Госстройнадзора Кемеровской области, не согласной с решением местного арбитражного суда, что бывшее здание «Кемеровского кондитерского комбината» после реконструкции не соответствовало требованиям технических регламентов и открывать в нем торгово-развлекательный центр было преждевременно. На этом настаивали арендаторы заведения, обратившиеся с иском в суд, и тот удовлетворил их заявление. Кемеровский Госстройнадзор, напротив, остался недоволен вынесенным решением и воспользовался своим правом подать апелляцию. Дело было передано в Томск, судебное заседание назначено на 14 октября.

Напомним, что пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. От дыма и пламени погибли десятки людей, в том числе 41 ребенок. Двое детей были из Томска - это 12-летний Артем и его сестра 8-летняя Арина Барановы, которые на каникулы приехали в Кемерово в гости к бабушке.

Известно, что совладельцем большей части площадей объекта, занятого под ТРЦ «Зимняя вишня», являлся выходец из Томска предприниматель Денис Штенгелов, которому принадлежит «КДВ Групп».

После трагедии здание «Зимней вишни» было демонтировано, сейчас на его месте разбит «Сквер Ангелов», его официальное открытие намечено на 15 сентября.