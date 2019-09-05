Слово Божие звучит на чулымском…

2019 год объявлен ООН Международным годом языков коренных народов. Среди задач проводимых мероприятий - повышение осведомленности общества о состоянии автохтонных языков, находящихся под угрозой вымирания. В Тегульдетском районе Томской области проживает народ, входящий в рейтинг самых малочисленных в мире, даже подавляющее большинство жителей России о нем не знает. Это чулымцы, численность которых по данным переписи 2010 года составляла около 350 человек. Из них лишь несколько десятков владеют языком предков.

Чулымцы живут в деревнях Томской области и Красноярского края. Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Чтобы сохранить удивительный язык, дошедший до нас из глубины времен, руководитель миссионерского отдела Томской епархии иерей Алексий Самсонов, чулымец Василий Габов и лингвист Томского государственного педагогического университета Валерия Лемская в 2017 году занялись переводом Евангелия на чулымский, чтобы по этой книге обучать представителей народа почти забытому родному языку и возродить их интерес к своей истории и культуре. Работу поддержал Синодальный миссионерский отдел РПЦ.

Василий Габов (на фото слева) является, пожалуй, самым знающим носителем чулымского языка в России. Фото: pravoslavie.tomsk.ru

В 2019 году первый этап работы по переводу Священного Писания был завершен. В июне в Томск пришло первое издание Евангелия от Марка на чулымском языке. Оно вышло в 400 экземплярах. Как сообщили в Томской епархии, большая часть книг отправится в библиотеку деревни Новошумилово. Там планируется создать культурный центр, где селяне займутся изучением чулымского языка. Несколько экземпляров перевода планируется оставить в библиотеке Томской духовной семинарии, еще около десятка, возможно, отправят в село Пасечное Красноярского края, где тоже живут чулымцы.

Отрывки Евангелия на чулымском языке уже читались на богослужениях. В 2018 году они прозвучали на Пасху в ряде храмов Томска, а 23 февраля 2019 года часть перевода была прочитана в ходе миссионерской поездки в Новошумилово.

- Сейчас кроме Евангелия от Марка у нас уже переведено Евангелие от Иоанна, и Василий Михайлович переводит третье Евангелие, от Матфея, - рассказал о ходне работы иерей Алексий Самсонов.

Перевод осложняется тем, что чулымцы никогда не имели письменности, и для адекватного отражения их языка лингвисту Лемской и представителю народа Габову пришлось разработать чулымский алфавит. Чулымская азбука станет составной частью книги, содержащей Евангелие от Марка, так что по ней чулымцы смогут учить родной язык и учить ему своих детей.

Для народа, никогда не имевшего собственной письменности, все слова записаны русскими буквами. Фото: pravoslavie.tomsk.ru

Живой язык уходит в историю

Окруженные тайгой, чулымцы много веков жили почти изолированно. Охотились на зверя, ловили рыбу, одежду шили из звериных шкур, прошитых вместо ниток жилами лося. Регулярно переживали набеги врагов, в частности, остяков и енисейских кыргызов, заинтересованных в захвате ценной пушнины. Только в XX веке сюда начали массово приходить русские переселенцы, а в советское время у чулымцев появились первые керосиновые лампы, и, когда появились колхозы, они увидели трактора.

Начало научному изучению чулымского языка положил известный томский лингвист Андрей Дульзон в 1946 году.

Василий Габов родился в 1952 году в чулымском поселке, который к настоящему времени не существует уже много десятилетий. Один из его предков был шаманом, по-русски его звали Гаврила, и он лечил людей. Василий Михайлович говорит, что чулымского языку его никогда не обучали специально - он его усвоил с детства, слушая разговоры взрослых. Еще помнит, что к бабушке приходили соседки, и они пели песни на чулымском. В силу возраста он не понимал значения тех слов, а сейчас все и вовсе кануло в Лету: стариков-чулымцев почти не осталось. Василий Габов сам с молодости проживает в Тегульдете. Всю жизнь проработал водителем, теперь вот по велению судьбы стал переводчиком. Он искренне любит родной язык и дорожит им, а потому с горечью сетует, что представители его народа чулымский учить не хотят. Даже его собственные четверо детей не говорят на языке предков, и супруга Галина (тоже из чулымцев) хоть понимает его, но говорит по-русски.

Василий Михайлович вспоминает трогательную историю, как не так давно на территории Молдовы поисковики нашли останки советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, чулымца Михаила Скоблина. Останки были доставлены в Тегульдет и преданы земле. А перед погребением Василий Габов произнес краткую речь на чулымском, сказал, что спустя столько лет солдат вернулся на родную землю. Наверное, хотя бы ради таких моментов важно, чтобы чулымский язык оставался жить.

Татьяна Листкова.

Для справки:

Чулымцы (другие названия - томские карагасы, чулымские люди, чулымские татары, чулымские тюрки, чулымские хакасы) — народ, проживающий в бассейне реки Чулым и вдоль ее притоков Яя и Кия. Относится к хакасской группе тюркской ветви алтайской языковой семьи. Чулымский язык является вымирающим и внесен в Красную книгу исчезающих языков ЮНЕСКО. Язык сохраняется на протяжении сотен лет - известно, что этот язык знал и понимал Чингисхан. Земли от устья реки Чулым и на запад от него он передал во владение своему старшему сыну Джучи.