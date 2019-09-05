Театр костюма из таежного поселка покоряет столицы!

Что такое Улу-Юл? Бывший поселок лесозаготовителей. Население меньше 2 тысяч человек, до райцентра - 95 км через тайгу. Но есть здесь средняя школа, которая стала колыбелью уникального театра костюма, который повсеместно прославляет Первомайский район и всю Томскую область.

Театр существует более 30 лет, за это время его участницы сшили и представили сотни удивительных, оригинальных костюмов.

Коллекция «Княгиня Ольга». Каждое выступление коллектива - незабываемое великолепное зрелище. Фото из архива театра

Их выступления всегда завораживающе великолепны! Это не просто показ роскошных платьев ручной работы или дефиле красавиц-моделей, это гораздо больше. Настоящий театр, главным действующим лицом которого становится костюм, необычный, рукотворный. А девочки - проводники, которые помогают красоте найти путь к людям. В 2018 году на Международном фестивале детского творчества «Салют талантов» в Сочи коллектив (кстати, имеющий звание образцового) получил главную награду - диплом лауреатов первой степени!

За всю историю существования театром получены сотни наград, привезенные из десятков поездок. Они помнятся и сегодняшним участницам, и тем, кто давно повзрослел и идет по жизни своей дорогой. Но вот какая штука: эта дорога у большинства выпускниц чаще всего близка к творчеству. Кто-то стал профессиональной портнихой, кто-то работает с детьми, а кто-то просто на досуге «обшивает» свою семью. Есть сейчас в коллективе девочки, мамы которых тоже ходили в этот театр, когда учились в школе.

- Наш театр - необычный, трудно сформулировать жанр, в котором мы работаем, - говорит руководитель коллектива Ольга Первова. - В наших выступлениях есть и хореографические элементы, а в основе показа лежит дефиле. Но главное все же не сам показ, а долгий путь к рождению изделия. Придумать конкретный костюм в соответствии с идеей коллекции, подобрать детали, материалы, найти стиль безошибочно и верно - это нелегко. Нужны вкус, терпение, мастерство, умение смотреть вперед! Иногда над одним костюмом работа идет полгода и больше. Дети сейчас очень загружены, но мои девочки находят время на любимое занятие, даже когда предстоят экзамены. Нам помогают родители, наша верная опора. Некоторые мамы участвуют в изготовлении нарядов, но основную работу делают сами девочки, и какая же радость, когда наряд готов!..

Эмоции Ольги Анатольевны прекрасно понимают и разделяют все, кто видел выступления этого театра. Это что-то волшебное, пронизанное лучезарным светом, наполненное колоритом национальных костюмов, и в то же время нечто иное. Не стилизация, а авторские произведения, навеянные определенной темой. Вот и сейчас новая коллекция театра - тематическая, с этнографическими отсылками на тему казачества - «Краса сибирской станицы». Традиционные казачьи костюмы сами по себе интересны, а в интерпретации этого театра так фантастически хороши, что глаз не оторвать. Зрители буквально замирают, очарованные происходящим на сцене.

Коллекция «Краса сибирской станицы». В активе театра костюма десятки коллекций с отсылкой к этнологии и истории. Фото из архива театра

Девушки как павы плывут в диковинных нарядах с эксклюзивной отделкой, авторской вышивкой, и в этих платьях можно проследить отголоски прошлого, но видны и современные тенденции. Театр под руководством Ольги Первовой удачно сочетает традиции и современность.

У истоков самобытного творческого коллектива стояла мама Ольги Анатольевны, Зоя Михайловна Первова. В далеком 1986 году она работала учителем домоводства в средней школе поселка Улу-Юл. Ее дочь тогда была восьмиклассницей. И у них было общее хобби - любовь к рукоделию. Ольга любила рисовать, особенно эскизы нарядов, которые придумывала сама. Так и появилась первая коллекция - мама Зоя и родители подруг Ольги не пожалели обрезков ткани, бус и старых портьер, а девчата получили возможность почувствовать себя моделями на подиуме в необычных нарядах.

С той поры многое изменилось. В продаже появились прекрасные ткани и фурнитура, Ольга Первова окончила Томский колледж культуры по специальности «режиссура и хореография», а также Кемеровский институт культуры. У нее растет дочь Варвара, уже старшеклассница, которая тоже с удовольствием участвует в подготовке новых коллекций. Театр постоянно с успехом участвует в томском театральном фестивале «ГримМаски», выступает на разных праздниках.

А родители юных мастериц и по совместительству моделей стойко выдерживают финансовую нагрузку и оплачивают дорогу на очередной конкурс. Спасибо местной власти и предпринимателям, что тоже помогают театру костюма выезжать и демонстрировать высочайший уровень, достигнутый в сибирской глубинке. Иногда несколько конкурсов проходит в одно время, и надо выбирать - Ярославль или Анапа, Казань или Краснодар? Не раз коллектив бывал в Москве и Санкт-Петербурге. В каждой поездке учитывается тематика конкурса или фестиваля, ведь коллекции у театра есть уже на разные темы. И в испанских мотивах, и в селькупских, и в восточном стиле. Есть коллекция «Русские красавицы», а есть - посвященная юбилею Победы… Такие разные костюмы! Они любую программу украшают, совершенствуясь из года в год.

Оксана Чайковская.