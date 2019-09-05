Пасечник - это звучит гордо!

В середине августа мы отметили любимый многими праздник - Медовый Спас, после которого пришла пора лакомиться сладким, ароматным медом нового урожая. Наш регион в этом отношении можно отнести к благополучным - меда в Томской области получают немало.

Олег Яковлев из деревни Муллова - персона в Кожевниковском районе известная. Он занят не на частной пасеке, а в сельхозпредприятии, на благо большого коллектива. С 1982 года трудится Олег Митрофанович тут (ранее пасека была совхозной), с той поры как пришел из армии. Пчел он любит и дело знает досконально. Все тонкости за почти 40 лет постиг! Опыт у него перенимают молодые пчеловоды, Яковлев не скрывает от них профессиональных секретов.

- Молодые ребята охотно берутся сейчас за это ремесло, - говорит Олег Митрофанович, - не пугает их, что прибыли тут быстрой не дождешься, а работать надо в страду с большими затратами сил и времени… Но вот молодой мужик, Андрей Боровский, сменил своего отца Николая, ушедшего на пенсию, теперь работает на второй нашей пасеке. Отец, конечно, ему помогает. Еще один мой ученик, Олег Данилов, тоже достойно работает. Медосбор у нас хороший, травы богатые. И мед получается отличный!

Пчелы на большой пасеке Яковлева живут в сотне ульев, уже более 1600 килограммов свежего меда сдал Олег Митрофанович, но сейчас еще вовсю идет откачка тягучего сладкого лакомства. Огромный бак медогонки стоит в избушке у пасеки, недалеко от Муллова, где Олег живет с семьей. Но в сезон больше времени он проводит здесь, возле пчел. Три дочери - Кристина, Виолетта и Диана ему помогают, но посвятить себя пчеловодству не решили. Пчеловод шутит, что, видимо, внукам передаст свое дело.

Когда видишь, как из открытого улья под недовольное гудение пчел пасечник осторожно извлекает тяжелые, полные меда рамки с сотами, сердце радуется. Забывая об осторожности, хочется подойти поближе и сфотографировать эту красоту. Пчелы, видимо, прониклись важностью задачи и позволили сделать эти кадры - память о хорошем дне на исходе лета, которое щедро одаривает нас золотым медом!

Оксана Чайковская